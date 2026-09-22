SIM-Jugendfußball C-Junioren des JFV haben Oberliga-Ticket schon sicher Michael Bongard 22.09.2026, 11:00 Uhr

i Michael Renk (rotes Trikot) traf kurz vor der Pause zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich für die JSG Soonwald/Simmern im Heimspiel in der B-Jugend-Bezirksliga West gegen die JSG Mont Royal Bremm. Die Moselaner (alle fünf Spiele gewonnen) setzten sich am Ende mit 2:1 auf dem Kunstrasen in Simmern durch. Soonwald rutschte auf Rang sechs in der elfköpfigen Staffel ab. B&P Schmitt

Der Blick auf das Geschehen in den Jugendfußball-Rheinlandligen aus Sicht der Teams aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis:

Kurzfristige Spielabsage in der A-Jugendfußball-Rheinlandliga: Das für Dienstag angesetzte Duell zwischen der SG Mont Royal Bremm (8.) und dem JFV Rhein-Hunsrück (17.) wurde verlegt. Neuer Spieltermin ist der 20. Oktober. Der Blick auf die Partien, die in den Jugend-Rheinlandligen stattfanden:A-Junioren-Rheinlandliga: JSG Hunsrück-Mittelrhein – FC Metternich 1:2 (0:1).







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