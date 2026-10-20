SIM-Jugendfußball C-Junioren des JFV gewinnen zum ersten Mal nicht Michael Bongard 20.10.2026, 11:30 Uhr

i Der JFV Rhein-Hunsrück (in Gelb-Schwarz mit Leonardo Schütz) gewann das „Kreis-Duell“ beim JFV Schieferlan in Hambuch erwartungsgemäß mit 4:0 und festigte Rang fünf in der D-Junioren-Rheinlandliga. Schieferland bleibt punktlos Letzter. Alfons Benz

Der Blick auf das Geschehen in den Jugendfußball-Rheinlandligen aus Sicht der Teams aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis:

Die Herbstferien sind vorbei, der Fußball rollt auch wieder in der höchsten rheinländischen Nachwuchsliga bei den A- bis D-Junioren:A-Junioren-Rheinlandliga:FSV Trier-Tarforst – JSG Hunsrück-Mittelrhein 5:6 (2:2). Elf-Tore-Spektakel in Tarforst mit dem besseren Ende für Hunsrück-Mittelrhein, das so noch ein wenig Hoffnung als Tabellenzwölfter bei fünf Punkten Rückstand auf die Top 8 hat, die sich für die Ende ...







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