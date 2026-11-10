U17-Saarlandpokal-Achtelfinale Bundesligist SV Elversberg gastiert beim SC Birkenfeld Sascha Nicolay 10.11.2026, 14:40 Uhr

i Helge Dietze schaut hier zwar eher streng, doch der Trainer der B-Junioren des SC Birkenfeld freut sich riesig auf das Pokalduell seiner Mannschaft mit Bundesligist SV Elversberg. Stefan Ding

Der Unterschied ist maximal: B-Jugend-Kreisligist SC Birkenfeld empfängt am Donnerstag (19 Uhr) im Saarlandpokal Bundesligist SV Elversberg. Die Birkenfelder um Trainer Helge Dietze freuen sich riesig.

Auf ein ganz außergewöhnliches Spiel dürfen sich die B-Junioren-Fußballer des SC Birkenfeld freuen. Am Donnerstag messen sie sich im Stadion am Berg in Birkenfeld im Saarlandpokal-Achtelfinale mit Bundesligist SV Elversberg. Anstoß ist um 19 Uhr, und natürlich hoffen Trainer Helge Dietze und seine Jungs auf einen guten Zuschauerzuspruch – auch, weil der Eintritt frei ist.







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