Der Unterschied ist maximal: B-Jugend-Kreisligist SC Birkenfeld empfängt am Donnerstag (19 Uhr) im Saarlandpokal Bundesligist SV Elversberg. Die Birkenfelder um Trainer Helge Dietze freuen sich riesig.
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Auf ein ganz außergewöhnliches Spiel dürfen sich die B-Junioren-Fußballer des SC Birkenfeld freuen. Am Donnerstag messen sie sich im Stadion am Berg in Birkenfeld im Saarlandpokal-Achtelfinale mit Bundesligist SV Elversberg. Anstoß ist um 19 Uhr, und natürlich hoffen Trainer Helge Dietze und seine Jungs auf einen guten Zuschauerzuspruch – auch, weil der Eintritt frei ist.