Renaissance an unterer Lahn „Brückenbauer“ Michael Kapski vereint alte Rivalen Stefan Nink 21.05.2026, 12:42 Uhr

i Prägende Figuren der Erfolgsgeschichte der JSG BEN: Michael Kapski, Miguel Palacios-Prada und Alexej Neumann (von links) haben großen Anteil an der Renaissance des Jugendfußballs in Bad Ems und Nassau. Michael Kapski

Ohne zielgerichtete Jugendarbeit haben Sportvereine keine vielversprechenden Zukunftsaussichten. Beim VfL Bad Ems und dem TuS Nassau haben das die Verantwortlichen nicht nur erkannt, sondern haben eine vorzeigbare Talentschmiede entwickelt.

Dass in den heimischen Vereinen im Schatten der rheinländischen Zugpferde eine ordentliche Nachwuchsarbeit betrieben wird und es offensichtlich ganz gut für die kommenden Jahre auszusehen scheint, lässt sich nicht zuletzt anhand der Tabellen ablesen. Mit der JSG Mühlbachtal (B-Jugend), JSG Bad Ems-Nassau, JSG Aar und JSG Lahn (C-Jugend) sowie dem D-Junioren-Quartett JSG Rhein-Taunus, TuS Katzenelnbogen-Klingelbach, JSG Lahn und JSG Aar vertreten ...







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