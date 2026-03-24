COC-Jugendfußball Bremms B-Junioren müssen abreißen lassen im Titelrennen Michael Bongard 24.03.2026, 11:20 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Dr. N.Lange

Der Blick auf die überkreislichen Jugendfußballligen und dort auf die Teams aus der COC-Region.

Durch die Reformierung des Spielsystems im rheinländischen Jugendfußball ist ein wenig Spannung raus in der aktuellen Saison in den überkreislichen Ligen – vor allem im Abstiegskampf, denn die gefährdeten Mannschaften in der Rheinlandliga wie etwa die des JFV Schieferland (die B-, C- und D-Junioren stehen im Tabellenkeller) können durch die Einführung der Meldeliga ab Sommer (wir berichteten ausführlich) trotz eines möglichen sportlichen ...







Artikel teilen

Artikel teilen