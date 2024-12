Glätte in Gondershausen Bremmer C-Jugend beschmutzt weiße Weste des Ersten 03.12.2024, 12:10 Uhr

i Kalt war es auf dem Karbacher Quintinsberg, Schiedsricher Amir Jafari war aber mit seiner Mütze gut gerüstet. Gastgeber JSG Hunsrück-Mittelrhein (blaue Trikots, vorn Doppeltorschütze Leo Köllen) gewann mit 4:0 gegen die JSG Rheinhöhen Urbar und kann mit einem Sieg am kommenden Dienstag (18 Uhr) in Karbach im Nachholspiel gegen den Vierten JFV Rhein-Hunsrück II pünktlich zur Winterpause die Tabellenführung in der D-Jugend-Bezirksliga Mitte übernehmen. Hermann-Josef Stoffel

Noch ordentlich Programm ist in den überkreislichen Nachwuchsklassen gewesen für die Teams aus dem Hunsrück, von der Mosel und aus der Eifel.

Das Fußballjahr neigt sich auch in den überkreislichen Nachwuchsligen dem Ende entgegen. In der A-Jugend-Rheinlandliga steht am Samstag noch ein regulärer Spieltag an. Alle anderen Spielklassen, in denen Teams aus der Region mitwirken, befinden sich nach dem vergangenen Wochenende in der Winterpause, allerdings steht hier und da noch ein Nachholspiel in diesem Jahr an.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen