Bremm verliert vor 170 Fans 0:5 gegen Eintracht Trier

Großes Pokalspiel vor großer Kulisse für die B-Jugendfußballer der JSG Bremm: Gast und Regionalligist Eintracht Trier war beim 0:5 in Bad Bertrich am Ende eine Nummer zu groß für den Bezirksligisten.
Große Kulisse in Bad Bertrich: 170 Zuschauer sahen die Begegnung in der vierten Runde des Rheinlandpokals der B-Jugendfußballer zwischen der JSG Bremm und Eintracht Trier. Bremm ist Tabellenvierter in der B-Jugend-Bezirksliga Mitte, die Trierer spielen zwei Klassen höher in der Regionalliga Südwest und sind das zweitbeste B-Jugendteam im Rheinland nach der TuS Koblenz, die als Regionalliga-Hinrundenmeister in die DFB-Nachwuchsliga aufgestiegen ...