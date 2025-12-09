B-Jugend-Rheinlandpokal Bremm verliert vor 170 Fans 0:5 gegen Eintracht Trier Michael Bongard 09.12.2025, 11:07 Uhr

i In der vierten Runde des B-Jugend-Rheinlandpokals musste sich der Bezirksligist JSG Bremm (weiße Trikots) dem zwei Klassen höher spielenden Regionalligisten Eintracht Trier vor 170 Zuschauern in Bad Bertrich mit 0:5 geschlagen geben. Alfons Benz

Großes Pokalspiel vor großer Kulisse für die B-Jugendfußballer der JSG Bremm: Gast und Regionalligist Eintracht Trier war beim 0:5 in Bad Bertrich am Ende eine Nummer zu groß für den Bezirksligisten.

Große Kulisse in Bad Bertrich: 170 Zuschauer sahen die Begegnung in der vierten Runde des Rheinlandpokals der B-Jugendfußballer zwischen der JSG Bremm und Eintracht Trier. Bremm ist Tabellenvierter in der B-Jugend-Bezirksliga Mitte, die Trierer spielen zwei Klassen höher in der Regionalliga Südwest und sind das zweitbeste B-Jugendteam im Rheinland nach der TuS Koblenz, die als Regionalliga-Hinrundenmeister in die DFB-Nachwuchsliga aufgestiegen ...







Artikel teilen

Artikel teilen