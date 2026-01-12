BoReiBo-Keeper David Sopp avanciert zum Meister-Helden 

Die A-Junioren der JSG Bogel/Reitzenhain/Bornich können Samstag, 21. Februar, in ihrem Terminkalender als verplant notieren. Dann sind sie als Kreismeister bei der Endrunde um die Futsal-Rheinlandmeisterschaft in Kaisersesch mit von der Partie.
Lesezeit 2 Minuten
Ein Krimi spielte sich am Samstagabend in der Halle des Sportzentrums am Diezer Kirschenberg bei der Vergabe des Kreistitels im Futsal bei den A-Junioren ab. Im Finale hieß es zwischen Titelverteidiger JSG Limestal und der JSG Bogel/Reitzenhain/Bornich nach regulärer Spielzeit 1:1, nachdem Niels Kurth BoReiBo in Führung gebracht und Till Fischer den Rückstand egalisiert hatte.