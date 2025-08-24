Damit hatten nach dem starken Start gegen den FC Homburg die wenigsten gerechnet: Die B-Junioren des SC Idar-Oberstein unterlagen in der Regionalliga in Mainz zweistellig.

Das erste Auswärtsspiel in der B-Junioren-Regionalliga endete für die Fußballer des SC Idar-Oberstein mit einem Debakel. Bei der zweiten Garde des FSV Mainz 05 kassierte der Aufsteiger eine deutliche 0:10 (0:3)-Niederlage.

Bereits in der Anfangsminute nahm das Spiel seinen unheilvollen Verlauf. Gleich zu Beginn unterlief Jonas Eberwein, dem Torhüter des SC, ein kapitaler Fehlpass im Spielaufbau. Statt den Fuß eines Mitspielers fand sein Zuspiel einen Mainzer Angreifer, der das Geschenk dankend annahm und die Gastgeber früh in Führung brachte. Der SC Idar wirkte geschockt, fand kaum Zugriff und sah sich fortan einer ballsicheren und spielstarken Mainzer Mannschaft gegenüber. Trotz aller Bemühungen kassierten die Gäste bis zur Pause zwei weitere Gegentreffer.

„In so einer Leistungsklasse darf sich keiner herausnehmen. Leider waren nicht alle auf 100 Prozent.“

Christian Schwinn

Nach dem Seitenwechsel brachen bei der Mannschaft von Trainer Christian Schwinn alle Dämme. Die Rheinhessen nutzten nahezu jede Unachtsamkeit in der Defensive konsequent aus und erhöhten das Ergebnis im Minutentakt. Zwischen der 50. und 80. Minute trafen sie sieben weitere Male. „Wirklich jeder individuelle Fehler wurde eiskalt bestraft“, stellte Schwinn ernüchtert fest und ergänzte: „Auf diesem Leistungsniveau darf man sich keine Fehler erlauben. Leider haben wir zu viele davon gemacht.“

Offensiv blieb der SC Idar-Oberstein über weite Strecken harmlos, während die Mainzer selbst in der Schlussphase nicht locker ließen. „Das war eine Lehrstunde, die wir jetzt so hinnehmen müssen“, sagte Schwinn. Gleichzeitig nahm er sein Team in die Pflicht: „In so einer Leistungsklasse darf sich keiner herausnehmen. Leider waren nicht alle auf 100 Prozent.“ Trotz des klaren Resultats wollte der Trainer die Niederlage auch als Chance zur Weiterentwicklung begreifen: „Solche Spiele darf es geben, aber wir müssen jetzt im Nachgang unsere Lehren daraus ziehen.“