Der TuS Uhler hat zum 100-jährigen Bestehen des Klubs den Zuschlag für das Endspielwochenende im Kreispokal Hunsrück/Mosel der Jugendfußballer erhalten. Auf dem Rasen in Uhler werden die Kreispokalsieger in fünf Konkurrenzen (A, B, C, D und E) ermittelt. Bei den A-, B- und C-Junioren in einem Endspiel, bei den D- und E-Junioren – wie es schon lange Usus ist – in einem Final Four.

A-Junioren: Mit „Gastgeber“ JSG Kastellauner Land und der JSG Hunsrück-Mittelrhein spielen am Freitag (19 Uhr) zum Auftakt des Finalwochenendes in Uhler zwei Bezirksligisten um den Kreispokal. Das gab es noch nie, ist aber den kaum noch vorhandenen Mannschaften im ältesten Nachwuchsbereich geschuldet. In der Kreisklasse (kreisübergreifender Spielbetrieb mit den Kreisen Mosel und Eifel) haben nur zwei (!) Hunsrück/Mosel-Mannschaften (Niedersohren und Hunsrück-Mittelrhein II) mitgewirkt, immerhin gibt es fünf Bezirksligisten, die alle am Kreispokal-Wettbewerb teilnehmen durften. Bis ins Finale haben es der Bezirksliga-Vizemeister Kastellauner Land und der Neunte Hunsrück-Mittelrhein geschafft. Kastellauner Land ist favorisiert und gewann auch beide Ligaspiele (4:2 und 3:0) gegen Hunsrück-Mittelrhein.

B-Junioren: Am Sonntag (16.30 Uhr) kommt es zum Abschluss des Endspielwochenendes zum „David-gegen-Goliath-Duell“ zwischen der JSG Cochem und der JSG Biebertal II. Cochem wurde souverän Kreismeister, Biebertal II in der zehnköpfigen Liga abgeschlagen Letzter. Im Kreispokal reichten aber zwei Siege zum überraschenden Finaleinzug. In der Meisterschaft gewann Cochem beide Duelle deutlich (4:1 und 7:2).

C-Junioren: JSG Sohren gegen JSG Eifeltor lautet das Finale am Samstag um 16.30 Uhr, auch das ist eine überraschende Konstellation. Eifeltor warf als Tabellenvierter der Leistungsklasse den Kreismeister Hunsrück-Mittelrhein II raus und danach im Halbfinale den „Vize“ Oberwesel. Sohren wurde in der Standardklasse Erster.

D-Junioren: Am Samstag ab 12.30 Uhr kämpfen die JSG Eifeltor, der TuS Kirchberg, die JSG Sohren und die JSG Kastellauner Land im Final Four um den Pott. Die Halbfinals werden vor Ort ausgelost, um 14.45 Uhr ist das Endspiel angesetzt. Vize-Kreismeister Sohren ist der große Favorit auf den Titel. Kreismeister Mastershausen war in Runde eins an Schieferland II gescheitert.

E-Junioren: Bei den Kleinsten war es noch ein prall gefüllter Wettbewerb. 44 Teams nahmen teil, das Quartett JSG Rheinböllen, TSV Emmelshausen, JSG Kaisersesch und TuS Kirchberg hat es zum Final Four nach Uhler geschafft. Vor Ort werden am Sonntag die Halbfinals ausgelost, ab 12.30 Uhr geht es damit los. Das Finale ist für 14.45 Uhr angesetzt. Auch hier fehlt der Kreismeister, die JSG Dickenschied-Womrath verlor im Viertelfinale gegen Emmelshausen.