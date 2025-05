Die Westerwälder Teams waren in der Rheinlandliga im Einsatz. Dabei gab es einige torreiche Partien und deutliche Siege und Niederlagen. Der JFV Wolfstein gewann all seine Partien, dennoch stand der Spieltag ganz im Zeichen der Trauer nach einem Todesfall im Verein.

A-Jugend, Rheinlandliga

JFV Wolfstein Ww/Sieg – SG 2000 Mülheim-Kärlich 8:1 (4:0). „Wenn wir ein Mal ins Rollen kommen, gibt es kaum eine Mannschaft die unsere Offensivpower aufhalten kann“, betonte Wolfsteins Trainer André Theis nach der Begegnung. „Unser Stürmer Benny Niklaus hat sich für seinen großen Aufwand endlich mal mit fünf Toren belohnt“, fand er lobende Worte. „In den nächsten Spielen wollen wir ihm helfen, die Torjägerkanone nach Wolfstein zu holen. So habe ich mir das vorgestellt. So wollen wir die letzten Spiele angehen. Ohne Druck und einfach Spaß haben beim Fußball spielen“, war der Trainer begeistert von der Leistung seiner Mannschaft. Tore: 1:0 Benjamin Joachim Niklaus (3.), 2:0 Benedikt David Trippler (8.), 3:0, 4:0, 5:0 Niklaus (24., 28., 46.), 6:0 Sven Henrichs (49.), 7:0 Niklaus (62.), 7:1 Adrian Medic (65.), 8:1 Niklas Klein (81.).

Ahrweiler BC – JSG Kannenbäcker Höhr-Grenzhausen 5:2 (2:2). „Solche Spiele darf man nicht verlieren. Wenn in der zweiten Halbzeit aber ein paar Spieler lustlos spielen, verliert man eben auch gegen schwächere Teams“, fand Kannenbäcker-Trainer Jürgen Mutschall klare Worte nach dem Spiel. „Leider spielen wir unseren Fußball nicht zu Ende, für einige wäre dann selbst die Bezirksliga zu hoch“, erklärte er nach einer schwachen zweiten Hälfte in Ahrweiler. Tore: 1:0 Max Isgaem (11.), 2:0 Redon Thaqi (14.), 2:1 Johannes Kiehl (21.), 2:2 Maxim Gebel (40.), 3:2 Boubacar Kouyate (55.), 4:2 Max Küpper (60.), 5:2 Yannick Kunze (90.).

B-Jugend, Rheinlandliga Meisterstaffel

JSG Weyerbusch – SV Eintracht Trier 1:3 (0:2). Die JSG Weyerbusch verlor ihr Heimspiel gegen den Tabellenprimus aus Trier. Die Trierer erwischten einen Blitzstart und gingen schnell in Führung. Diese Führung bauten sie kurz vor und kurz nach der Pause weiter aus. Zwar gelang Gabriel Hüntner noch der Anschlusstreffer, mehr war allerdings nicht mehr drin. Tore: 0:1 Jazzy Marjolin (2.), 0:2 Ilyas Yavuz (33.), 0:3 Adarius Agbeyegbe (42.), 1:3 Gabriel Hüntner (47.).

Spvgg EGC Wirges – JSG Saar-Mosel Konz 4:1 (2:0). „Wir hatten die Gelegenheit, einen Punkt an Platz drei heranzurücken. Diese haben wir auch genutzt“, freute sich der Wirgeser Trainer Sascha Münz nach der Begegnung. „Das Spiel war sehr umkämpft und teilweise hitzig. Es hat bis zur 37. Minute gedauert, aber dann ist endlich der Knoten geplatzt“, erklärte er. „Danach blieb der Sieg ungefährdet. Wir haben die Treffer kurz vor und kurz nach der Halbzeit gemacht, sodass wir beruhigt sein konnten“, so Münz über die Leistung seines Teams. Tore: 1:0 Kevin Kirillov (37.), 2:0 Furkan Aras (40.), 3:0, 4:0 Conner Dahlem (43., 47.), 4:1 Leon Petry (69.).

B-Jugend Rheinlandliga Platzierungsstaffel

SG 99 Andernach – Spfr Eisbachtal II 13:2 (6:1). Die Reserve der Eisbachtaler Sportfreunde erwischte keinen guten Tag bei der SG Andernach. Von Beginn an ließ Andernach keine Zweifel aufkommen, dass sie dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten. Bereits zur Halbzeit stand es 6:1 für das Heim-Team, welches in der zweiten Halbzeit noch weitere sieben Treffer erzielte. Beide Eisbachtaler Treffer erzielte Amadeus Freund. Tore: 1:0 Alexander Müller (5.), 2:0 Volodymyr Atabekian (6.), 3:0 Dajan Akpolat (11.), 4:0, 5:0 Müller (13., 15.), 5:1 Amadeus Freund (26.), 6:1, 7:1 Akpolat (37., 43.), 8:1 Atabekian (44.), 9:1 Adrian Hohenberg (48.), 10:1 Koray Gunes (49.), 11:1 Utku Özpelit (53.), 12:1 Müller (60.), 13:1 Huessein Mohamed (63.), 13:2 Freund (72.).

JSG Mittelrhein – JFV Oberwesterwald 1:5 (0:1).„Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der wir glücklich in Führung gegangen sind“, erklärte der erste Vorsitzende der Oberwesterwälder Andreas Kempf. „Mittelrhein kam zum verdienten Ausgleich, worauf wir eine hervorragende Reaktion gezeigt haben. Danach hatten wir das Spiel im Griff und haben schnell wieder zur Führung getroffen, welche wir danach ausgebaut haben. Das Ergebnis ist vielleicht ein, zwei Tore zu hoch aber dennoch verdient“, freute sich Kempf nach der Begegnung. Tore: 0:1 Matteo Fassel (26.), 1:1 Bamir Hajdini (58.), 1:2 Marcel Eberhard (61.), 1:3, 1:4 Kalle Donsbach (67., 79.), 1:5 Jayden Joel Gintner (80.+3).

C-Jugend Rheinlandliga Platzierungsstaffel

JSG Altenkirchen – FSV Trier-Tarforst 2:3 (1:2). Eine bittere Niederlage musste die JSG Altenkirchen hinnehmen. Nachdem die JSG in der letzten Minute den vermeintlichen Ausgleichstreffer erzielte, schlug Trier-Tarforst in der Nachspielzeit noch ein Mal zurück und gewann durch den Treffer von Philipp Anthes. Dennoch zeigte die JSG über weite Strecken eine gute Partie. Tore: 0:1 Lion Bono Koch (16.), 1:1 Romeo Huse (22.), 1:2 Marcel Gierens (30.), 2:2 Emil Süß (70.), 2:3 Philipp Anthes (70.+1).

SC Bendorf-Sayn – JFV Wolfstein Ww/Sieg 1:5 (1:2).„Wir haben bei heißem Wetter einen kühlen Kopf bewahrt“, erklärte Wolfsteins Trainer Kevin Leicher nach der Begegnung. „Unser Spiel war solide. Wir waren fokussiert und hatten das Spiel jederzeit unter Kontrolle. Der Matchplan ist voll aufgegangen. Ich bin stolz auf meine Mannschaft“, betonte er. Tore: 0:1 Jacob Pfeiffer (7.), 0:2 Julian Ermert (35.), 1:2 (40.), 1:3 Finley Schützmann (38.), 1:4 Till Lukas Herr (69.), 1:5 Mikel Joel Wiederstein (73.).

D-Jugend, Rheinlandliga

JFV Rhein-Hunsrück – Spfr Eisbachtal 0:7 (0:5). „Auf dem Papier stand Platz drei gegen Platz eins. Wir wollten noch mal eine Steigerung zum Hinspiel zeigen. Das ist uns in beeindruckender Weise gelungen“, erklärte Eisbachtals Trainer Adrian Schmidt nach der Partie. „Wir waren vor allem in Halbzeit eins sehr zielstrebig und geradlinig in Richtung des gegnerischen Tores. In der zweiten Halbzeit haben wir schnell nachgelegt und dann ein bisschen ruhiger gespielt. Das war wieder eine starke Leistung beim Tabellendritten“, freute sich Schmidt, der mit seinem Team weiterhin ungeschlagen bleibt. Tore: 0:1 Hannes Dorn (5.), 0:2 Jan Wimmershoff (17.), 0:3 Ethan Gaius Kenmoe Kaminsi (21.), 0:4 Noel Nini (26.), 0:5 Wimmershoff (30.+1), 0:6 Vincent Schlag (35.), 0:7 Rayan Loukii (36.).

JFV Wolfstein Ww/Sieg – JFV Wittlicher Tal 5:0 (2:0). „Das war ein souveräner Auftritt, der vom plötzlichen Tod eines Vereinsmitglieds überschattet wurde. In solchen Momenten zeigt sich echter Zusammenhalt im Verein. In dieser sportlichen Verfassung sind wir nur schwer zu schlagen. Die letzten beiden Spiele werden wir hochmotiviert angehen“, erklärte Wolfsteins Trainer Thomas Pfeiffer nach der Begegnung. Tore: 1:0 Samuel Alessio Becher (4.), 2:0 Noah Gabriel Neeb (25.), 3:0 Emil Hellinghausen (36.), 4:0, 5:0 Noah Damiano Anglani (43., 59.).