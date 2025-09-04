Eigentlich hätten die C-Junioren des SC Idar-Oberstein einen Sieg verdient gehabt. Letztlich musste das Team von Trainer Wolfgang Krins aber mit einem Remis gegen Aufsteiger SV Morlauten zufrieden sein.

In der C-Jugend-Verbandsliga hat der SC Idar-Oberstein am zweiten Spieltag erstmals gepunktet. Gegen Aufsteiger SV Morlautern gab es ein 1:1.

Der SC startete gut ins Spiel. Philip Hub scheiterte nach zwei Minuten am Gästetorwart, Cassian Gorges‘ Chance klärte die vielbeinige SV-Abwehr zur Ecke. Bis zur Pause erarbeitete sich das SC-Team ein Chancenplus und eine Führung wäre verdient gewesen. Morlautern fand bis zum Seitenwechsel offensiv nicht statt, obwohl der Aufsteiger nach einem 5:2-Sieg am ersten Spieltag als Tabellenführer angereist war.

Direkt nach dem Wiederanpfiff stellten die Gäste den Spielverlauf auf den Kopf. Ein Missgeschick in der SC-Abwehrreihe nutzte Asseb Shirzay zur Gäste Führung. Im Anschluss waren die Edelsteinstädter weiter spielbestimmend und Ben Gebhardt traf per sehenswerten Freistoß aus 25 Metern zum 1:1. Am Samstag (11.30 Uhr) gastiert das SC-Team bei der TSG Bretzenheim.