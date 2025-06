Die Endspiele um den Kreispokal bei den Tagen des Jugendfußballs sind einfach etwas Besonderes. Das war nun wieder in Göttschied zu erleben. Alle Mannschaften kämpften und spielten voller Emotionen um die Titel. Manchmal ging es auch zu heiß her.

Brütende Hitze haben die Tage des Jugendfußballs zu einer besonderen Herausforderung gemacht. Die Bedingungen, mit denen die jungen Kickerinnen und Kicker klarkommen mussten, waren bei gefühlten 40 Grad auf dem Rasenplatz des SV Göttschied an der Grenze des Erträglichen und Zumutbaren. Trotzdem liefen die Endspiele um den Kreispokal in allen Altersklassen mit großem Engagement, Einsatz und Leidenschaft ab. Alleine dafür gilt: Hut ab vor allen Teams.

Ab und zu waren etwas zu viel Leidenschaft und Hitze im Spiel. Bei allem Verständnis dafür, dass die Endspiele im Rahmen dieser Tage des Jugendfußballs etwas ganz Besonderes sind, müssen sich eine ganze Reihe von Trainern, Verantwortlichen und Eltern neben dem Platz fragen, ob ihr Umgang mit den Schiedsrichtern der richtige ist. In eigentlich jedem der fünf Endspiele mussten die durchweg jungen Referees, die zu den großen Talenten des Kreises an der Pfeife zählen, zum Teil harsche Kritik aushalten, die – trotz einiger umstrittener und auch objektiv falscher Entscheidungen – nicht hinnehmbar ist.

Richtig „Feuer“ war in den Endspielen der E- und B-Junioren, die beide in die Verlängerung gingen und wirklich mega spannend und faszinierend waren. Kein Nachteil für diesen Finaltag war zudem, dass es insgesamt vier Gewinner-Spielgemeinschaften gab. Die JSG Hunsrücker Land war mit einem Doppelsieg schon der Triumphator des Tages.

E-Junioren: SC Birkenfeld – JSG Hunsrücker Land n.V. 3:5 (3:3; 1:1)

Lukas Leonhard war der Spieler des ersten Endspiels. Der Junge von der JSG Hunsrücker Land schnürte einen Dreierpack. Beinahe hätte das schon in der regulären Spielzeit zum Sieg gegen den SC Birkenfeld gereicht, denn Lukas Leonhards Tor zum 3:2 fiel eine Minute vor Schluss. Doch der SCB fand noch eine schnelle Antwort und glich durch Pepe Buchner per Achtmeter zum 3:3 aus. Pepe Buchner hatte auch schon das 2:1 für den SCB erzielt, nachdem Til Hoferichter für die erste Führung der Kreisstädter gesorgt hatte. In der Verlängerung schlug die JSG Hunsrücker Land dann entscheidend zu. Tyler Schmitt und Matti Bonn besorgten den 5:3-Sieg.

D-Junioren: SC Idar-Oberstein II – JSG Hunsrücker Land 1:7 (0:2)

Eine knappe Halbzeit lang hielt das Idarer Team gegen die von Anfang an bessere, schnellere und spielstärkere Mannschaft der JSG Hunsrücker Land mit. Dann setzte Navid Hielscher zum Solo an und traf zum 1:0 (26.). Zwei Minuten später zog der gleiche Junge aus der Distanz ab. SC-Keeper Ben Franzmann brachte stark die Hände an den Ball, der aber hinter die Linie fiel (28.). Im Idarer Lager herrschte mächtig Aufregung, dass Schiri Henri Patzwaldt (TuS Kirschweiler) die Kugel im Tor gesehen hatte. Doch der junge Referee hatte wohl recht, denn einige neutrale Zuschauer bestätigten seine Wahrnehmung. Jerome Wittenberg (Achtmeter), Noah Fröhlich, Mia Zang, Nico Martens und Jason Ernst schraubten das Resultat im zweiten Abschnitt nach oben. Der Idarer Ehentreffer gelang Julian Dietrich. Eine noch höhere Niederlage verhinderte SC-Torhüter Ben Franzmann, der einfach grandios hielt.

C-Junioren: JSG Hunsrücker Land – SC Idar-Oberstein II 1:5 (1:2)

Das SC-Team war fußballerisch besser. Alle Akteure beteiligten sich an den Kombinationen und am Verteidigen. Die JSG Hunsrücker Land war dagegen eher in je eine Art Angriffs- und Abwehrblock aufgeteilt. Trotz der unterschiedlichen Ansätze war der erste Durchgang noch offen oder sah gar Vorteile bei der JSG Hunsrücke Land. Ein Fernschuss von Christopher Repak und ein Treffer von Colin Franzmann nach tollem Pass von Philip Hub brachten den SC dennoch 2:1 in Front. Hannes Werner hatte dazwischen ausgeglichen. Im zweiten Abschnitt hatten die Idarer Jungs den Gegner fest im Griff und spielten ihn auseinander. Christopher Repak, Philip Hub und Leon Schulz erhöhten auf 5:1.

B-Junioren: JFFV Baumholder-Westrich – JSG Birkenfeld/Hoppstädten-Weiersbach n.V. 2:4 (2:2; 1:0)

Keine Frage, das war das Spiel des Tages und ein irrer Fight bei Rekordhitze, den sich beide Mannschaften da lieferten. Allerdings kochte der Kessel auch über. Die Birkenfelder holten dabei einen 0:2-Rückstand auf, der zunächst nicht zu Unrecht zustande gekommen war. Eine Hälfte lang spielte der JFFV Baumholder nämlich zielstrebiger und gefährlicher nach vorne. Das 1:0 entstammte freilich einem kapitalen Fehler der Birkenfelder, den Nils Bootz zum Schuss ins leere Tor nutzte (30.). Kurz nach der Pause kochten die Emotionen auf Birkenfelder Seite über, als Schiedsrichter Alex Röhrig (TSG Idar-Oberstein) ziemlich überraschend auf Elfmeter für den JFFV entschied. Auch wenn die Entscheidung tatsächlich schwer nachvollziehbar war, so rechtfertigte sie in keiner Weise die Art, wie sich die Birkenfelder fortan bei praktisch jeder Entscheidung des Referees gegen sie echauffierten und aufführten. Philipp Werle verwandelte den umstrittenen Strafstoß zum 2:0 (52.).

Absolute Klasse war freilich, wie die Birkenfelder zurückkamen. Das Team steckte nicht auf und spielte nun zum Teil auch richtig gut Fußball – vor allem über die Flanken. Adrian Botiseriu schaffte schnell den Anschluss (56.). Die Baumholderer hielten dagegen, verpassten aber auch bei guten Konteransätzen den dritten Treffer. Bis in die Nachspielzeit hinein hatte der JFFV die Hand am „Pott“, auch, weil ihre Torfrau Sandy Giuliano souverän hielt. Bartosz Gierst gelang dann nach einem Freistoß doch noch der Ausgleich (80.+1). Und zwei Minuten darauf hatte der JFFV wohl sogar Glück, dass Referee Röhrig bei einer weiteren Birkenfelder Großchance nicht auf Handelfmeter entschied.

In der Verlängerung hatten die Birkenfelder schlicht mehr Körner, und sie nutzten ihre Chancen in der Gluthitze eiskalt. Bartosz Gierst netzte erneut zum 3:2 (84.) und legte dann Marvin Korb noch das 4:2 (87.) auf.

A-Junioren: JSG Göttschied/Königswald – JSG Schwollbachtal 2:1 (1:1)

„Glückwunsch zum Sieg im ’Finale dahoam’“, meinte Andreas Schmitz, der Vorsitzende des Kreisjugendausschusses. Tatsächlich belohnten die A-Junioren „ihren“ SV Göttschied für die glänzende Ausrichtung dieser Tage des Jugendfußballs. Allerdings sah es zunächst nicht so aus, denn Samuel Bier brachte die JSG Schwollbachtal flugs in Führung (3.). Die Göttschieder glichen aber recht schnell durch ein herrlich herauskombiniertes Tor, das Teodor Todorov Todorov schließlich per Dropkick erzielte, aus (17.). Bis zur Pause waren die Gastgeber, die immer dann gefällig kickten, wenn sie es geschafft hatten, sich aus der eigenen Hälfte über die Mittellinie zu spielen, dem 2:1 näher. Das änderte sich nach dem Wiederanpfiff. Die JSG Schwollbachtal verstärkte den Druck, traf aber nicht. Anders die JSG Göttschied/Königswald, die ihren ersten gelungenen Angriff der zweiten Halbzeit mit dem Siegtor abschloss. Linus Stephan traf (66.).