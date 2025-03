0:10 – so deutliche Niederlagen gibt es in den Jugend-Verbandsligen selten. Die JSG Nahe-Glan musste sich nun mit dem Resultat geschlagen geben.

Äußerst unterschiedlich verlief das Wochenende für die beiden Verbandsliga-Teams der JSG Nahe-Glan. Während die A-Junioren-Fußballer auf ganzer Linie enttäuschten und sich deutliche Worte ihres Trainers anhören mussten, wussten die C-Junioren beim Sieg gegen die TSG Kaiserslautern zu überzeugen. Das Team belegt einen starken siebten Platz. Klassenkamerad TSV Degenia Bad Kreuznach bleibt Schlusslicht, hofft aber am Mittwoch auf einen Erfolg im Verbandspokal.

A-Junioren, Spvgg Ingelheim/Wackernheim – JSG Nahe-Glan 10:0 (6:0). „Wir waren in allen Belangen unterlegen“, resümierte JSG-Trainer Matthias Baus und fügte an: „Eine erbärmliche Leistung unserer Mannschaft. Es gab keinerlei Einsatz, kein Ehrgefühl, und mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Die ganze Lage ist schwer genug, aber für das gibt es keine Entschuldigung oder Ausreden. Auch wenn der Gegner in allen Bereichen besser ist, muss man sich entsprechend präsentieren.“

C-Junioren, JSG Nahe-Glan – TSG Kaiserslautern 3:0 (1:0). Mit der ersten Großchance markierte die JSG das 1:0. Nachdem Abdi Sudi einen schönen Steckpass auf Adrian Beles gespielt hatte, schob dieser ein. Wiederum Beles verpasste kurz darauf das 2:0, als er aus spitzem Winkel am Lattenkreuz scheiterte. Kurz nach der Halbzeit hatte die TSG durch den ehemaligen Meisenheimer Lennart Weigel die Großchance zum 1:1, die jedoch JSG-Torwart Magnus Trautmann mit einem starken Fußreflex vereitelte. Nach Einwurf und einem Ballverlust der TSG-Abwehr erhöhte Abdi Sudi in der 52. Minute auf 2:0. Kurz vor Spielende gelang noch das 3:0. Adrian Seidel hatte gesehen, dass der Torhüter zu weit vor seinem Kasten stand, und überlupfte ihn aus 25 Metern. Der Ball prallte jedoch an den Pfosten, der nachsetzende Lionel Bzducha legte quer, und Adrian Beles markierte seinen zweiten Treffer. „Insgesamt ein sehr gutes Spiel meiner Mannschaft. Wir haben Revanche für das Hinspiel genommen und durch eine sehr disziplinierte und reife Spielanlage einen verdienten Sieg eingefahren“, sagte JSG-Trainer Christoph Hock.

C-Junioren, FSV Offenbach – TSV Degenia Bad Kreuznach 5:2 (4:0). „Wir hatten einige Ausfälle, wollten das Spiel aber nicht absagen und haben mit vier Jungs aus der C2 aufgefüllt“, berichtete TSV-Trainer Cihan Ceylan. Er ergänzte: „Nach dem 0:4-Halbzeitstand kamen wir durch Umstellungen besser ins Spiel und haben einen super Kampf gezeigt. Ein großes Lob an die Jungs aus der C2, die sich aufgeopfert und jeden Zweikampf angenommen haben. Am Mittwoch geht es im Verbandspokal weiter.“ Dann steht das Viertelfinale beim SV Rodenbach an. In Offenbach traf zunächst ein FSVler ins eigene Tor (63.), zudem netzte Oliver Dawidziak (70.) für die Bad Kreuznacher.