JSG Nahe-Glan verstärkt sich Bäcker und Hill steigen ins Trainerteam ein Helmut Zillmann 30.09.2025, 11:38 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock

Einen Derbysieg bejubelten die C-Junioren der JSG Rotenfels, die in einem emotionalen Spiel beim VfL Simmertal triumphierten. Auch bei den A-Junioren gab es einiges zu bejubeln.

Die beiden A-Junioren-Teams aus dem Fußballkreis Bad Kreuznach haben die Spitzenspiele in der Landesliga klar für sich entschieden. Die JSG Rheinhessen Nord siegte bei der JSG Guntersblum mit 7:2, und die JSG Nahe-Glan schickte die TSG Bretzenheim II mit einem 5:1 vom bestens präparierten Lauschieder Rasen.







