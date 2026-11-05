Jugendfußball-Landesligen B2-Junioren des SC Idar gewinnen Derby in Baumholder Bengt Nicolay 05.11.2026, 14:00 Uhr

i Symbolbild dpa

Abgesehen von den B2-Junioren und den D-Jugendlichen des SC Idar-Oberstein quittierten alle anderen Mannschaften aus dem Kreis Birkenfeld in den Landesligen deutliche Niederlagen.

Das Derby in der B-Junioren-Landesliga war eine klare Sache. Der SC Idar-Oberstein II gewann beim JFFV Baumholder 6:0. Auch die Idarer D-Jugendlichen siegten klar und bauten ihre Tabellenführung aus. Ansonsten hatten die Landesliga-Teams aus dem Kreis nicht viel zu lachen und steckten durchweg hohe Niederlagen ein.







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