0:10 gegen Mainz – ein Ergebnis, das sitzt. Doch statt den Kopf hängen zu lassen, wollen die B-Junioren des SC Idar-Oberstein am Sonntag gegen RW Koblenz beweisen, dass Rückschläge den Teamgeist nur stärken.

Nach zwei Spieltagen in der Fußball-Regionalliga der B-Junioren ist beim SC Idar-Oberstein noch alles im grünen Bereich, auch wenn das vergangene Spiel Spuren hinterlassen hat.

Die 0:10-Auswärtsniederlage beim FSV Mainz 05 II war ein deutlicher Rückschlag, doch im Lager des SC ist man weit davon entfernt, in Panik zu verfallen. Vielmehr soll die Partie gegen den FC RW Koblenz am Sonntag um 13 Uhr auf dem Kunstrasen im Haag genutzt werden, um eine Reaktion zu zeigen und die positive Stimmung im Team wieder aufzugreifen. „Wir haben die Niederlage gegen die 05er mit der Mannschaft analysiert. Die Jungs waren sehr selbstreflektierend, wodurch wir den vollen Fokus der Trainingswoche auf das Spiel gegen Koblenz richten konnten“, erklärt SC-Trainer Christian Schwinn.

„Es wird mit aller Voraussicht nach nicht der letzte Rückschlag gewesen sein. Wichtig ist es nur, wie wir damit umgehen.“

Christian Schwinn

Dass die Gäste aus Koblenz bislang zwei Niederlagen kassierten und mit 1:17 Toren einen schlechteren Start als die Schmuckstädter (4:11) hinlegten, spielt für ihn keine Rolle. „Man muss die beiden Niederlagen der Koblenzer genauer betrachten. Sie hatten ein Hammer-Auftaktprogramm. Das spiegelt nicht ihr Leistungsniveau wider“, sagt Schwinn.

Nach dem gelungenen Start gegen den FC Homburg mit einem 4:1-Heimsieg war die Klatsche gegen Mainz für die Idarer ein Dämpfer, den Schwinn jedoch sportlich nimmt: „Bis dahin hatten wir eine richtig gute Zeit. Die Saison ist noch sehr lang, und es wird mit aller Voraussicht nach nicht der letzte Rückschlag gewesen sein. Wichtig ist es nur, wie wir damit umgehen und welche Schlüsse wir daraus ziehen.“ Für das Spiel gegen Koblenz sieht Schwinn seine Mannschaft gut vorbereitet: „Wir haben den Gegner analysiert und einen Plan ausgearbeitet, wie wir sie knacken können.“ Personell kann er aus dem Vollen schöpfen – der Kader ist komplett. Mit einem Sieg am Sonntag könnte der SC den positiven Heimstart bestätigen und vor allem ein Signal senden, dass das Team in der Lage ist, mit Rückschlägen umzugehen und gestärkt daraus hervorzugehen.