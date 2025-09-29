2:1 gegen Saarbrücken II B-Junioren des SC Idar-Oberstein mit großem Kino 29.09.2025, 14:21 Uhr

i Nach dem 0:1 gegen Eintracht Trier (Foto) feierten die B-Junioren des SC Idar-Oberstein gegen den 1. FC Saarbrücken II wieder einen Heimsieg. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Auch gegen den Tabellenletzten ist es in der B-Junioren-Regionalliga alles andere als leicht. Doch 150 Zuschauer konnten sich im Haag davon überzeugen, wie die Jungs vom SC Idar auch diese Aufgabe meisterten.

Auf Platz fünf geklettert sind die B-Junioren-Fußballer des SC Idar-Oberstein in der Regionalliga. Die Mannschaft von Trainer Christian Schwinn bezwang Schlusslicht 1. FC Saarbrücken II vor 150 Zuschauern auf dem Kunstrasen im Haag mit 2:1 (0:1). Aktuell beträgt der Rückstand zu Spitzenreiter Mainz 05 II nur drei Punkte.







