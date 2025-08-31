Wie man mit einer 0:10-Pleite vernünftig umgeht, das demonstrierten die B-Junioren des SC Idar-Oberstein in der Regionalliga bei ihrem zweiten Heimsieg dieser Saison.

In der B-Junioren-Regionalliga haben die Jungs vom SC Idar-Oberstein die perfekte Antwort auf das 0:10-Schockerlebnis am vergangenen Wochenende beim FSV Mainz 05 II gegeben. Mit einem starken Auftritt und einem 3:0-Heimsieg gegen den FC Rot-Weiß Koblenz fuhr das Team von Trainer Christian Schwinn seine Punkte vier bis sechs ein. „Ich bewerte die Ausbeute nicht über, aber nach drei Partien so dazustehen, das ist schon in Ordnung“, meinte Schwinn.

Der Trainer war zufrieden und stolz auf seine Mannschaft. „Die Jungs haben die Lehren aus der Klatsche in Mainz gezogen, nachdem sie dort erlebt haben, dass sie nur mit hundert Prozent in dieser Spielklasse bestehen können“, sagte Schwinn. Die SC-Equipe hatte einen passenden Matchplan gegen Koblenz, und Schwinn durfte zufrieden feststellen: „Den haben die Jungs nahezu perfekt durchgezogen.“

Per Doppelschlag auf die Siegerstraße

Zur Pause hieß es im Haag vor etwa 100 Zuschauern freilich noch 0:0. „Wir hatten ein klares Übergewicht, zahlreiche Abschlussmöglichkeiten, und wir haben uns ein Chancenverhältnis von 5:1 erarbeitet“, sagte Schwinn, kritisierte aber: „Wir haben es versäumt, die Tore zu machen.“

Es dauerte sechs Minuten im zweiten Abschnitt, bis die Wartehaltung der Idarer endlich in Erleichterung umschlug. Nach einer schönen Kombination über außen zog Arthur Roos aus spitzem Winkel ab. Der Koblenzer Keeper Bodan Honcharenko konnte das Geschoss nur noch ins Netz abklatschen – 1:0 (51.). Vier Minuten später machte der SC den Doppelschlag perfekt. Diesmal brachte der starke Moritz Hexamer die Kugel vor das Gehäuse, und Kapitän Angelo Luciano verwertete diese Vorarbeit zum 2:0 (55.). „Wir hatten einfach die besseren Lösungen, deshalb wurde dieses 2:0 dem Spielverlauf bis dahin gerecht“, betonte Schwinn.

„Das macht einfach Spaß, zu sehen, wie jeder alles gibt und die Mannschaft sich unbedingt weiterentwickeln möchte“

SC-Trainer Christian Schwinn

Nach 77 Minuten entschied seine Mannschaft die Partie dann endgültig. Ali Magassa verwandelte einen Handelfmeter zum 3:0. Schwinn zollte seinem Team Lob und Respekt. Der Trainer erklärte: „Die Mannschaft hat nahezu über die komplette Spielzeit hochintensiv gegen den Ball gearbeitet und sich dann sehr gut viele Chancen herausgespielt.“ Neben dem glänzenden Hexamer hob Schwinn auch die Abwehrkette mit Sufian Sannoh, Philipp Werle, Victory Omolade und Ali Magassa heraus, stellte aber klar: „Der Erfolg war ein Gesamtwerk des ganzen Teams.“

Für den Trainer kam der Sieg übrigens gar nicht überraschend. Schwinn erzählte, dass die Mannschaft „eine tolle Trainingswoche“ abgeliefert und sehr konzentriert auf diese Partie hingearbeitet habe. „Das macht einfach Spaß, zu sehen, wie jeder alles gibt und die Mannschaft sich unbedingt weiterentwickeln möchte“, sagte der Coach.

SC Idar-Oberstein: Eberwein – Sannoh, Werle, Omolade, Magassa – Pfeifle (80. Li), Hahn (78. Komarov) – Hexamer (80.+2 Becker), Luciano, Roos – Sulaiman (60. von Ondarza).

Nächste Aufgabe für den SC: Am Sonntag bei der Spvgg Wirges.