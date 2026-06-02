Der JFV Rhein-Hunsrück stellt in der kommenden Saison wieder eine Mannschaft in der Regionalliga Südwest. Die B-Junioren (U17) des JFV haben den Sprung nach oben gepackt.
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Die Saison im überkreislichen Jugendfußball neigt sich dem Ende entgegen – in der B- und D-Junioren-Bezirksliga Mitte ist sogar schon Schluss, beim „Rest“ steht am Samstag der letzte Spieltag an. Die B-Junioren des JFV Rhein-Hunsrück haben es geschafft und kehren als Rheinlandliga-Tabellendritter nach drei Jahren in die Regionalliga zurück.