SIM-Jugendfußball B-Junioren des JFV steigen in die Regionalliga auf Michael Bongard 02.06.2026, 11:32 Uhr

i Jubel bei den B-Junioren des JFV Rhein-Hunsrück um Trainer Michael Schwegel (links), die den Aufstieg in die Regionalliga Südwest geschafft haben. Christian Kiefer

Der JFV Rhein-Hunsrück stellt in der kommenden Saison wieder eine Mannschaft in der Regionalliga Südwest. Die B-Junioren (U17) des JFV haben den Sprung nach oben gepackt.

Die Saison im überkreislichen Jugendfußball neigt sich dem Ende entgegen – in der B- und D-Junioren-Bezirksliga Mitte ist sogar schon Schluss, beim „Rest“ steht am Samstag der letzte Spieltag an. Die B-Junioren des JFV Rhein-Hunsrück haben es geschafft und kehren als Rheinlandliga-Tabellendritter nach drei Jahren in die Regionalliga zurück.







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