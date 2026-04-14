SIM-Jugendfußball B-Junioren des JFV können für Regionalliga planen Michael Bongard 14.04.2026, 10:41 Uhr

i Symbolbild Daniel Karmann/dpa

So schnitten die Teams aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis in den Nachholspielen in den überkreislichen Jugendfußball-Klassen am letzten Osterferienwochenende ab.

Am letzten Osterferienwochenende haben lediglich Nachholspiele in den überkreislichen Jugendfußball-Klassen stattgefunden. B-Junioren-Rheinlandliga JSG Hochwald Saarburg - JFV Rhein-Hunsrück 0:5 (0:2). Mit dem siebten Sieg in Serie festigte der JFV Rang drei (nun zwölf Punkte Vorsprung auf Platz vier) und ist nun sogar punktgleich mit dem Zweiten TuS Koblenz II (ein Spiel weniger) und nur noch fünf Zähler hinter dem ...







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