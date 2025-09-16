5:0 – ein klarer Erflolg der Neuwieder B-Jugend. Noch deutlicher machten es die weiterhin verlustpunktfreien A-Junioren des JFV Wolfstein sowie die C-Junioren der Sportfreunde Eisbachtal. In Hamm freuen sich die C-Junioren über den ersten Punkt.

i Barin Dauthe (am Ball) und die C-Junioren des VfL Hamm konnten gegen die EGC Wirges (in Weiß) beim torlosen Remis ihren ersten Saisonpunkt einfahren. Manfred Böhmer/balu

In der A-Jugend-Rheinlandliga marschiert der JFV Wolfstein weiter mit einer blütenweißen Weste vorneweg. Aber auch der älteste Nachwuchs der JSG Neitersen bleibt oben dran. Während es die B-Jugend der JSG genauso wie der gleichältrige Nachwuchs aus Neuwied es ordentlich krachen ließen, feierte die C-Jugend des VfL Hamm den ersten Punktgewinn.

A-Junioren

JFV Wittlicher Tal – JFV Wolfstein WW/Sieg 1:7 (1:4). „Eine sehr gute Mannschaftsleistung bringt uns den nächsten Dreier“, kommentierte Matthias Liedtke, Trainer der „Wölfe“. Die frühe Führung gab nur bedingt Sicherheit, da Wirrlich „sehr mutig“ spielte, wie es Liedtke beschrieb. Zum zwischezeitlichen Ausgleich kamen die Gastgeber aber nur nach einer Unaufmerksamkeit des souveränen Tabellenführers, der vor der Pause aufdrehte und den Grundstein für die weiterhin blütenweiße Weste legte. „Bis zum 7:1 ließen wir noch einige Chancen liegen. Eine überzeugende Leistung: Hinten sehr stabil und vorne mit viel Spielwitz und schönen Angriffen“, so Liedtke abschließend. Tore: 0:1 Ardian Pajaziti (2.), 1:1 (22.), 1:2 Ömer Abdullah Jaja (41./Strafstoßtor), 1:3 Sam Dustin Bimber (44./Strafstoßtor), 1:4, 1:5 Ömer Abdullah Jaja (45.+1, 52.), 1:6 Sam Dustin Bimber (53.), 1:7 Sam Müller (89.).

JSG Neitersen – TuS Mosella Schweich 2:1 (2:1). Durch den dritten Saisonsieg konnte sich die Mannschaft von Trainer Andreas Nauroth an dem Gegner vorbeischieben und bleibt – bei zwei Punkten Rückstand – an Tabellenführer Wolfstein dran. Die frühe 2:0-Führung gab die JSG gegen die Mosella nicht mehr her. Tore: 1:0 Mika Nauroth (12.), 2:0 (15.), 2:1 (38.).

B-Junioren

JSG Neuwied – JFV Bitburg 5:0 (1:0). Zweiter Saisonieg, erster Heimsieg. Die Neuwieder verbesserten sich von einem Abstiegsplatz auf Rang zehn. Die JSG legt nun punktgleich mit dem Gegner vom vergangenen Wochenende bei sechs Punkten. Tore: 1:0 Rasan Khamoka (40.), 2:0 Abdulawahab Haj Amin (58.), 3:0 Al Hasan Khalil (69.), 4:0 (78.), 5:0 (80.+3).

Spfr Eisbachtal – SV Eintracht Trier II 2:3 (1:2). Die jungen „Eisären“ hielten lange mit dem Tabellenzweiten mit. Zweimal glichen die Eisbachtaler zwischenzeitlich aus, mussten aber sieben Minuten vor Schluss den Gegentreffer zum 2:3-Endstand der „Römerstädter“ hinnehmen. Tore: 0:1 (3.), 1:1 (8./Eigentor), 1:2 (33.), 2:2 (64.), 2:3 (73.).

JSG Altenkirchen – JSG Hochwald Saarburg 8:2 (4:2). Der Weg zum dritten Saisonsieg schien schon früh besiegelt. Doch zweimal konnten die Gäste aus dem Hochwald verkürzen. Die Altenkirchener schalteten aber in Durchgang zwei noch einmal hoch und ließen auch defensiv nichts mehr zu. Die Gastgeber stehen nun auf Rang vier. Tore: 1:0, 2:0 Alexander Olejnikov (6., 7.), 2:1 (8.), 3:1 Bojan Petrovic (12.), 3:2 Simon Riemekasten (15.), 4:2 Emil Süss (28.), 5:2, 6:2 Mehmet Ali Algül (45., 59.), 7:2 Lias Pauls (68.), 8:2 Mehmet Ali Algül (72.).

C-Junioren

Spfr Eisbachtal – FC RW Koblenz 9:1 (3:0). Die Überlegenheit mündete aufgrund „der vielbeinigen Abwehr“ zunächst nur in vielen Eckbällen für die „Eisbären“. Eine davon erwies sich aber als Dosenöffner, der die 1:0-Führung bedeutete. In einer Situation, als die Hintermannschaft von Trainer Adrian Schmidt einen Abstoß unterschätzt hatte, kam RW zur einzigen Chance in Durchgang eins. Im Anschluss passte Schmidt ein wenig das System an, „wodurch wir noch zielstrebiger zum Tor von RW“ kamen. Die vielen Toren seien dann eine logische Konsequenz gewesen. „Leider fangen wir uns wieder ein Gegentor nach einem Standard. Das Thema lässt uns irgendwie nicht los“, fand Schmidt noch einen Mangel an der ansonsten „sehr starken Leistung“ seiner Spieler. 1:0 Oliver Brand (10.), 2:0, 3:0 Noah Schön (21., 26.), 4:0 Diego Carrozzo (41.), 4:1 (45.), 5:1, 6:1, 7:1 Niko Athanasios Togrouzidis (54., 61., 67.), 8:1 Leon Eisel (70.), 9:1 David Komorek (70.+1).

JFV Wolfstein WW/Sieg – SV Eintracht Trier II 0:4 (0:3). Durch die klare Niederlage rutschten die Wolfsteiner einen Rang auf Platz sieben ab. Ein Doppelschlag binnen einer Minute (18., 19.) brachte die Westerwälder auf die Verliererstraße. Vier Minuten später war das Spiel auch schon gelaufen. Tore: 0:1 (18.), 0:2 (19.), 0:3 (23.), 0:4 (67.).

VfL Hamm – Spvgg EGC Wirges 0:0. Erster Punktgewinn für den VfL, mit dem sie den letzten Platz verließen und nunmehr Vorletzter sind. Hinter ihnen steht nur noch der bisher punktlose JFV Rhein-Hunsrück. Wirges steht weiterhin auf einem Nichtabstiegsplatz, verpasste die Chancee, weitere Punkte zwischen ihnen und den fünf lettzten Mannschaften zu legen.

D-Junioren

SSV Heimbach-Weis – JFV Rhein-Hunsrück 0:3 (0:1). „Wir haben wieder mal ein gutes Spiel gemacht, mussten aber ein bitteres Gegentor nach einem Standard vor der Pause hinnehmen“, beschrieb Leon Emmerich, Trainer des SSV. Nach der Pause sei seine Mannschaft nah am 1:1 gewesen. „Gegen Ende bekommen wir zwei Konter. Alles in allem war es aber ein ordentliches Spiel, wir stehen aber auch leider ohne Punkte da. Da das das letzte Jahr auch so war, machen wir uns da wenig Stress.“ Tore: 0:1 (21.), 0:2 (54.), 0:3 (60.).

JFV Hunsrückhöhe Morbach – JFV Wolstein WW/Sieg 0:1 (0:1). „Kein schönes Spiel von uns, mit vielen Stockfehlern und Fehlpässen. Am Ende aber ein verdienter Auswärtssieg und wichtige drei Punkte“, bilanzierte JFV-Trainer Steffen Leicher. Tor: 0:1 Leo Schweitzer (42.).

SV Eintracht Trier – Spfr Eisbachtal 4:3 (3:2). Nach einer frühen 0:2-Führung bei der favorisierten Eintracht drehten die Gastgeber binnen zehn Minuten das Spiel. Das war die Eisbachtaler aber nicht aus der Bahn, denn nur zwei Minuten später glichen die Westerwälder wieder auf. Lange war ein Punkt zum Greifen nahe, ehe die Trierer in der zweiten Minute der Nachspielzeit über den Siegtreffer jubelten. Tore: 0:1 (4.), 0:2 (10.), 1:2 (19.), 2:2 (22.), 3:2 (29.), 3:3 (31.), 4:3 (60.+2).

Spvgg Trier – Spvgg EGC Wirges 4:2 (1:0). Gegen eine von drei verlustpunktfreien Teams mussten sich die Wirgeser geschlagen geben. Immerhin konnten die jungen „Glas-Chemikern“ den Gästen zwei von bislang nur drei Gegentreffern hinzuführen. Für Punkte reichte dies jedoch nicht. Tore: 1:0 (19.), 2:0 (33.), 2:1 Keke Eucken (35.), 3:1 (49.), 3:2 Pleurat Duraku (52.), 4:2 (58.).

SV Rheinbreitbach – VfL Oberbieber 1:5 (0:1). Der erste Sieg für den VfL stellte die zweite Niederlage für den SV dar. Die Gäste (8.) liegen nun nur einen Punkt hinter dem Konkurrenten aus der Nachbarschaft (6.). Tore: 0:1 (27.), 0:2 (40.), 0:3 (44.), 1:3 Tom Büsch (46.), 1:4 (52./Strafstoßtor), 1:5 (56.).