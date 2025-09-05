Sechs Punkte haben die B-Junioren des SC Idar-Oberstein auf ihrem Regionalliga-Konto, noch keinen Zähler Gastgeber Spvgg Wirges. Für SC-Trainer Christian Schwinn ist das aber kein Indikator für den Ausgang der Partie am Sonntag.

Die vierte Aufgabe in der Regionalliga bekommen die B-Junioren-Fußballer des SC Idar-Oberstein im Westerwald gestellt. Am Sonntag, um 13 Uhr, gastiert die Mannschaft von Trainer Christian Schwinn bei der Spvgg Wirges. Beim Coach kommen da alte Erinnerungen hoch, schließlich hat er dort mit dem Oberligateam des SC Idar-Oberstein vor mehr als zwei Jahrzehnten so manche heiße Fußballschlacht geschlagen. „Ich freue mich sehr drauf“, sagt Schwinn.

Doch er betont, dass es in Wirges natürlich nicht um seine Erinnerungen gehe, und dass er und sein Team keinen Ausflug dorthin veranstalten. „Wir fahren nach Wirges, um Punkte zu gewinnen, und wenn die Jungs bereit sind, an ihr Limit zu gehen, dann kann das auch funktionieren“, sagt er.

„Wir wissen um die Wirgeser Stärke in der Offensive, aber auch um ihre Anfälligkeit in der Defensive.“ ﻿

Rein tabellarisch betrachtet, sind die Idarer sogar favorisiert, schließlich haben sie nach zwei Heimsiegen schon sechs Punkte auf dem Konto, während die Wirgeser noch keinen Zähler gesammelt haben. Diese Zahlen interessieren Schwinn freilich nicht besonders. „Wir verlassen uns lieber auf die Informationen, die wir von der Wirgeser Mannschaft gesammelt haben“, erklärt der Coach und charakterisiert den Gastgeber als „eine robust zu Werke gehende Mannschaft“. Schwinn ergänzt: „Wir wissen um ihre Stärke in der Offensive, aber auch um ihre Anfälligkeit in der Defensive.“

Klar ist, dass die Idarer Jungs sich viel besser aus der Affäre ziehen möchten als bei ihrem ersten Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 II. Da kam das SC-Team eben nicht an das von Schwinn als unabdingbare Grundvoraussetzung vorgeschriebene Leistungslimit und kassierte prompt eine 0:10-Niederlage. „Die Jungs haben daraus aber gelernt“, ist sich der Trainer sicher. Das folgende 3:0 zu Hause gegen Rot-Weiss Koblenz scheint den Trainer zu bestätigen, der gleichwohl seine „Hundert-Prozent-Forderung“ gebetsmühlenartig wiederholt. „Ich habe die Hoffnung, dass sich das in den Jungs verankert“, erklärt er. Bis auf Tjorven Kronenberger und Justis Smock sind alle Akteure an Bord.