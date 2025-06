Seit gut zwei Wochen stehen die B-Junioren-Fußballer des SC Idar-Oberstein als Aufsteiger in die Regionalliga fest. Das Team von Trainer Marco Reich und seinem Co-Coach Philipp Schneider hat damit ein Novum geschafft, denn zuvor war es noch keiner Jugendfußballmannschaft des Kreises Birkenfeld gelungen, in dieser Spielklasse anzutreten.

Doch können sich die 14- bis 16-jährigen Kicker aus der Schmuckstadt überhaupt unter den Top-Mannschaften aus dem Saarland, dem Rheinland und dem Südwesten behaupten, können sie bestehen gegen die zweiten Mannschaften des FSV Mainz 05 und des 1. FC Kaiserslautern, gegen die TuS Koblenz oder die ambitionierte JFG Schaumberg-Prims?

„Die Regionalliga ist zu halten. Es wird Spiele geben, die werden wehtun, aber es gibt genügend Teams, mit denen wir durchaus auf Augenhöhe sind“

Marco Reich

„Na klar“, sagt Marco Reich. „Die Regionalliga ist zu halten. Es wird Spiele geben, die werden wehtun, aber es gibt genügend Teams, mit denen wir durchaus auf Augenhöhe sind.“ Für den Meistercoach ist entscheidend, dass sich niemand mit dem Aufstieg allein zufriedengibt. „Es ist wichtig, dass die Jungs hungrig und fleißig bleiben“, erklärt Reich und fügt hinzu: „Und das neue Team muss schnell zusammenwachsen. Anders als zuletzt gibt es in der Mannschaft neue Konstellationen. Es kommen Spieler von außen dazu, weitere aus der C-Jugend und es gibt einen neuen Trainer.“

Reich wird in der Regionalliga nicht mehr als Coach fungieren. Sein Abschied vom Traineramt steht schon lange fest. Genau wie sein Nachfolger. Christian Schwinn übernimmt. Und der frühere Regionalligaspieler des Vereins, der gerade auch als kommissarischer 1. Vorsitzender fungiert, ist davon überzeugt, dass sein Team hungrig bleiben wird. „Gerade das hat es ja ausgemacht in der Verbandsliga. Da hat sich gezeigt, dass man besondere Dinge erreichen kann, wenn man bereit ist, mehr zu investieren und mehr zu trainieren Genau das hat unsere B-Jugend ja getan.“ Schwinn ist also guter Dinge, dass die B-Junioren der Idarer in der Regionalliga eine gute Rolle spielen können.

Christian Schwinn ist nicht nur kommissarischer 1. Vorsitzender des SC Idar-Oberstin, sondern auch der neue Trainer der Regionalliga-B-Junioren.

Der neue Coach, der wieder auf „Pippo“ Schneider als Co-Trainer setzt und noch einen Athletikcoach einbinden möchte, hat einen klaren Plan, wie er das stärkste Jugendteam des Kreises Birkenfeld ans Regionalliga-Niveau heranführen möchte. „Training ist der Schlüssel“, lacht Schwinn und erklärt: „Wir wollen durch Training die Leistungsfähigkeit nach oben schrauben.“ Vier Einheiten pro Woche hält der Coach für unabdingbar und liegt damit voll auf einer Wellenlänge mit Reich, der bekanntlich beim SC Idar-Oberstein die Kader plant. „So viele Trainingseinheiten sind einfach nötig, um auf diesem Niveau mithalten zu können“, betont der frühere Profifußballer.

Schwinn plant mit einem Kader von 20 Feldspielern und zwei Torleuten. Der Trainer erläutert, wie sich der Kader zusammensetzen wird: „Wir haben zehn Spieler des Meisterteams, die noch zum jüngeren Kader gehört haben und damit weiter in der U17 spielen dürfen. Dazu kommen einige Spieler von unserer starken C-Jugend. Und es wird mindestens vier Akteure geben, die wir von anderen Vereinen zu uns holen.“ Schwinn stellt aber auch klar: „Die Tür ist offen für Jungs, die das Zeug und die Lust haben, in der Regionalliga zu kicken.“

Auch die B2-Junioren des SC Idar-Oberstein sind - mit Volker Schwinn als Trainer (vorne, links) - Meister geworden. Sie kicken in Zukunft in der Verbandsliga.

Setzen kann der SC Idar-Oberstein in diesem Jahrgang zudem auf einen starken Unterbau, denn nicht nur die B1 ist Meister geworden, sondern auch die B2. Volker Schwinn hat das Team, das ursprünglich eine Spielgemeinschaft mit der JSG Königswald war, diesmal aber komplett unter der Federführung des SC Idar-Oberstein lief, gecoacht und zum Aufstieg aus der Kreisliga in die Verbandsliga geführt. Aus 22 Spielen holte diese zweite B-Juniorenmannschaft 19 Siege. Ab und an durfte sie sich auch auf die Tore von Ron Reich verlassen. Der Sohn von Marco Reich war schon eine Etage höher in der Verbandsliga der Unterschiedsspieler und mit 41 Treffern auch der beste Torjäger. Er traf auch bereits für die A-Junioren des SC und gab auch in der B-Junioren-Kreisliga Gas, wenn er eingesetzt wurde. Immerhin neun Treffer steuerte er zum Kreisligatitel bei. Die einzige Heimniederlage kassierte die B2-Jugend des SC übrigens gegen den FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein, der kurioserweise von einem künftigen Oberliga-Akteur der Idarer gecoacht wurde, nämlich von Jan-Uwe Audri.

Neben den beiden B-Junioren-Teams ist auch die C2-Jugend des SC Idar-Oberstein Meister in der Kreisliga geworden. Offensichtlich haben die Idarer also gerade für den B-Junioren-Jahrgang, der nun in der Regionalliga antreten wird, ein solides Fundament geschaffen. Denn die C1, die von Wolfgang Krins trainiert worden ist, hat ebenfalls eine starke Saison in der Verbandsliga hinter sich gebracht. Ziemlich lange hielt auch dieses Team Kontakt zur absoluten Spitze und lief schlussendlich auf dem ausgezeichneten fünften Platz ein. Da ist es zu verschmerzen, dass die D-Junioren aus der Verbandsliga abgestiegen sind.

„Unsere U17 hat die Messlatte für die anderen Mannschaften unseres Leistungsbereichs gelegt“

Für Christian Schwinn sind die Erfolge der Jugendabteilung – die A-Junioren scheiterten bekanntlich ja auch nur knapp am Sprung in die Regionalliga und wurden Zweiter in der Verbandsliga – Früchte des vor einiger Zeit ins Leben gerufenen Jugendförderkonzepts. Die B-Junioren, die in der Regionalliga in der kommenden Saison in der Regel wohl sonntags um 13 Uhr spielen werden, sind mit ihrem Aufstieg dabei zu Vorbildern geworden. Schwinn betont: „Unsere U17 hat die Messlatte für die anderen Mannschaften unseres Leistungsbereichs gelegt.“