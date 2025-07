Längst hat sich der SC Idar-Oberstein zur Top-Adresse im Jugendfußball an der Nahe gemausert. Doch nun hat der Schmuckstadt-Klub eine neue Ebene erreicht. Die B-Junioren werden in der Regionalliga an den Start gehen. Viel fehlte nicht, und neben den B-Jugendlichen wäre auch noch die A-Jugend des SC dorthin aufgestiegen, doch das Team von Trainer Stephan Holländer musste sich am Ende mit Platz zwei begnügen und misst sich nun – wie die C-Junioren – wieder mit der Konkurrenz in der Verbandsliga. Nicht mehr dort vertreten sind die D-Junioren des SC, die als klares Schlusslicht abgestiegen sind.

Neues Aushängeschild des SC Idar-Oberstein sind aber jetzt ganz klar die B-Junioren. Zum ersten Mal hat es eine Jugendfußballmannschaft aus dem Kreis Birkenfeld geschafft, in die Regionalliga aufzusteigen - also in jene Spielklasse, die mit der Männer-Oberliga verglichen werden kann, wo die Top-Teams aus dem Südwesten, dem Saarland und dem Rheinland aufeinandertreffen. Premiere ist am 17. August im Hans-Dieter-Krieger-Stadion mit dem Duell gegen den FC Homburg.

„Die Regionalliga ist zu halten. Es wird Spiele geben, die werden wehtun, aber es gibt genügend Teams, mit denen wir durchaus auf Augenhöhe sind.“

Marco Reich

Den fußballerischen Meilenstein gesetzt hat als Trainer Marco Reich, der – zusammen mit seinem Co-Coach Philipp Schneider – ein ganz tolles Team geformt hat, das eine überragende Hinrunde in der vergangenen Verbandsliga-Runde spielte und dann, trotz einiger Hindernisse und Schwierigkeiten, bissig genug blieb, um den Titel in den Haag zu holen.

Reich hat beim SC Idar-Oberstein nun als Sportlicher Leiter eine neue Aufgabe übernommen. Neuer Trainer der B-Junioren ist Christian Schwinn, der „nebenbei“ auch noch Vorsitzender des Vereins ist. Philipp „Pippo“ Schneider, der beim SC zum Männer-Oberligateam zählt, bleibt Co-Trainer. Christian Heidrich ist für die Athletik zuständig, Tobias Buch für die Torleute. Bis zu viermal in der Woche wollen die B-Junioren trainieren, um die Klasse zu halten. Das wird alles andere als leicht gegen Gegner wie die zweiten Mannschaften des FSV Mainz 05, des 1. FC Kaiserslautern und des 1. FC Saarbrücken oder Eintracht Trier, TuS Koblenz oder Schott Mainz. „Die Regionalliga ist zu halten. Es wird Spiele geben, die werden wehtun, aber es gibt genügend Teams, mit denen wir durchaus auf Augenhöhe sind“, macht Meistertrainer Reich Mut.

Der Klassenverbleib ist dann auch das primäre Ziel, das Christian Schwinn ausgerufen hat. Doch der Coach macht keinen Hehl daraus, dass es Ziel des Vereins ist, sich dauerhaft in dieser Regionalliga zu etablieren.

A-Junioren peilen Aufstieg an

Außerdem sollen die A-Junioren nachziehen. Eigentlich hätte schon in der vergangenen Runde der Sprung in die Regionalliga glücken können – und nach einer starken Vorrunde in der Verbandsliga vielleicht sogar müssen. Fünf Punkte betrug der Vorsprung der Mannschaft von Trainer Stephan Holländer auf den TSV Gau-Odernheim, doch am Ende waren daraus sieben Punkte Rückstand geworden. Diesmal – mit einer erneut starken Mannschaft, zu der jetzt auch dauerhaft Ron Reich zählt – ist die Chance erneut groß. Ron Reich steuerte im vergangenen Jahr satte 41 Treffer zum B-Junioren-Titel bei, machte aber auch schon bei den A-Junioren Furore. Trainer Holländer wird nun von Frank Vogt unterstützt, der als „Back-up-Coach“ seinen Teil dazu beitragen möchte, dass die A-Junioren der Idarer ihren hohen Ansprüchen gerecht werden können.

Weiter in der Verbandsliga spielt der SC auch mit seinen C-Junioren. Trainer Wolfgang Krins leistet dort starke Ausbildungsarbeit und ist zudem sehr erfolgreich. Nachdem er die U15 zunächst zum Landesliga-Titel und zur Rückkehr in die Verbandsliga geführt hatte, spielte das Team dort eine herausragende Runde, mischte lange sogar ganz oben mit, um am Ende als Fünfter abzuschließen. Eine Wiederholung dieser Leistung wäre ein Riesenerfolg, doch vorrangig geht es in diesem Altersbereich im Wettkampf darum, die Verbandsliga (möglichst sicher) zu halten.