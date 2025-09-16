Der Blick auf die „Wochenend-Leistungen“ der Rheinlandliga- und Bezirksliga-Nachwuchsfußballmannschaften aus der COC-Region:

A-Junioren-Rheinlandliga

JFV Vulkaneifel – SV Trier-Irsch 0:2 (0:1). Auch am vierten Spieltag gab es keine Punkte für Vulkaneifel, zusammen mit dem JFV Rhein-Hunsrück ziert man das Tabellenende.

JFV Rhein-Hunsrück – JSG Untermosel Kobern-Gondorf 1:9 (1:7). Das nächste Debakel für das Null-Punkte-Schlusslicht JFV: Zur Halbzeit lag man schon in Kirchberg mit 1:7 gegen den Zweiten Untermosel hinten. Lennox Remsperger traf zum zwischenzeitlichen 1:2.

A-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Höhr-Grenzhausen – JFV Schieferland 0:3 (0:1). Schieferland übernahm die Tabellenführung mit dem vierten Sieg im vierten Spiel. Mann des Tages war Finn Bleidt der alle drei Tore markierte. Das 1:0 früh, das 2:0 und 3:0 erst kurz vor Schluss. JFV-Trainer Axel Darscheid sagte: „ Durch ein starkes Defensivverhalten der gesamten Mannschaft, die nur eine Torchance vom Gegner zuließ, war es ein hochverdienter Zu-Null-Sieg.“ Am Samstag (18 Uhr) kommt es zum Kracher in Hambuch gegen den Tabellenzweiten Hunsrück-Mittelrhein.

JSG Cochem – JSG Zissen-Niederzissen 1:5 (0:1). Cochem steht dagegen mit null Punkten ganz unten im Klassement. Gegen Zissen-Niederzissen gelang nur David Uhle der Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:4.

B-Junioren-Rheinlandliga

JFV Schieferland – JFV Rhein-Hunsrück 0:2 (0:2). Auch im Fußballkreis-Hunsrück/Mosel-Duell hielten sich die Gäste schadlos und gewannen verdient in Kaisersesch. Tino Engelmann (11.) und Noah Diakite (22.) machten die Tore. Anton Stemann verschoss in Halbzeit zwei noch einen Elfmeter. Schieferlands Trainer Martin Jächel sagte: „Ein stark umkämpftes Spiel ging gegen starke Rhein-Hunsrücker verloren. Positiv war immerhin der zweite Durchgang, der stark verbessert war, nur das Tor wollte nicht fallen.“ Gäste-Trainer Michael Schwegel lobte seine Elf: „Eine starke Leistung, vor allem in der ersten Hälfte boten wir eine sehr konzentrierte und spielerisch gefällige Partie.“ Der JFV Rhein-Hunsrück rückte auf Rang drei vor, Schieferland rutschte auf Platz zwölf ab.

B-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Cochem – FC Metternich 1:1 (1:0). Beide warten weiter auf den ersten Saisonsieg und rutschten nach dem Remis ans Tabellenede ab. Cochem ist mit einem Punkt Letzter, Metternich mit zwei Zählern Vorletzter. Cochem hatte bis zur 66. Minute durch Halil Bahtijarevic mit 1:0 geführt, brachte das aber nicht über die Zeit.

JSG Bremm – JSG Arzheim 5:2 (2:1). Dritter Sieg im vierten Spiel für Bremm – und das nach einem frühen 0:1-Rückstand. Noah Altenweg und Mattis Fett drehten die Partie aber noch vor dem Kabinengang, danach erhöhen Leonard Scherrer, Finn van Heiden und Finn Höhnen auf 5:1, ehe Arzheim mit dem Abpfiff das 5:2 erzielte.

C-Junioren-Rheinlandliga

TuS Koblenz II – JFV Schieferland 1:0 (0:0). Ausgerechnet Matteo Lanser, der vor einem Jahr von Schieferland zur TuS gewechselt ist, schoss in der 55. Minute das goldene Tor für die Koblenzer U14. „ Unsere Mannschaft zeigte eine engagierte und taktisch disziplinierte Leistung, doch das nötige Spielglück fehlte, um zumindest einen Punkt aus Koblenz mitzunehmen“, sagte JFV-Coach Oleg Gontschar. Mit drei Punkten aus fünf Spielen steht Schieferland weiter auf einem Abstiegsplatz.

JFV Rhein-Hunsrück – SG Mülheim-Kärlich 0:5 (0:2). Auch gegen den Spitzenreiter sah der JFV kein Land und ist nun das einzige Team im Verbandsoberhaus, das noch keinen Punkt hat.

D-Junioren-Rheinlandliga

JFV Schieferland – TuS Koblenz 0:4 (0:1). Nach der frühen Führung der Gäste hielt Schieferland in Kaisersesch gegen den Tabellenzweiten gut dagegen, die restlichen Treffer fielen erst in der Schlussphase. „Das war in sgesamt eine sehr gute Leistung, wir haben das Spiel lange offen gehalten“, sagte JFV-Trainer Christoph Bober. Sein Team steht damit weiter bei vier Punkten und auf Platz neun.

SSV Heimbach-Weis – JFV Rhein-Hunsrück 0:3 (0:1). Tabellenführer JFV gewann auch beim Schlusslicht in Heimbach-Weis. Allerdings war nach dem 1:0 von Noah Miedreich Geduld gefragt, denn erst in der Schlussphase fiel die Entscheidung. Niklas Fuchs machte das 2:0 und erneut Miedreich das 3:0. Der JFV steht zusammen mit TuS Koblenz und der Spvgg Trier (alle zwölf Punkte) an der Tabellenspitze.

D-Junioren-Bezirksliga Mitte

JFV Rhein-Hunsrück II – JSG Loreleyblick Damscheid 1:2 (0:0). Die Gäste feierten im Derby in Kastellaun ihren zweiten Saisonsieg und verbesserten sich auf Rang sechs. Der JFV II bleibt mit nur einem Punkt Vorletzter. Luca Postel und Julian Schuck trafen nach der Pause für Damscheid, das Anschlusstor von Lenny Lonsdorf kam für den JFV II zu spät.