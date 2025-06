Während es die B-Jugend der Spvgg EGC Wirges auf dem Platz ordentlich krachen ließ, krachte es vielerorts in der Atmosphäre. Das sorgte für mehrere Spielabbrüche am letzten Spieltag der höheren Jugendfußballklassen.

Die Gewitterfront sorgte am Wochenende für ein vorzeitiges Ende einiger Fußballspiele im Jugendbereich. Da es sich um den letzten Spieltag handelte, müssen nun die Spruchkammern darüber entscheiden, ob die Partien tatsächlich neu angesetzt werden. Die Verantwortlichen in den Vereinen gehen nicht alle davon aus, dass noch einmal gespielt wird.

A-Jugend, Regionalliga

Spfr Eisbachtal – FK Pirmasens 2:0 (2:0). Durch den Heimsieg versüßten die Eisbachtaler nicht nur ihrem Trainer Thomas Remark den Abschied, sondern schoben sich in der Tabelle auch noch auf den achten Platz nach vorn. „Wir haben ein blitzsauberes letztes Spiel hingelegt“, war der erfahrene Sportfreunde-Coach zufrieden. „Sowohl für die Jungs des Jahrgangs 2006, die jetzt rauskommen aus der Jugend, als auch für mich. Was will man mehr, ein super schöner Abschluss.“ Der Sieg sei verdient gewesen, fand Remark, entsprechend stolz sei er auf die Mannschaft, die souverän die Klasse gehalten habe. „Wir sind eine gute Einheit gewesen, da schließt sich der Kreis mit dem Sieg am Ende.“ Das Kapitel Eisbachtal sei damit für ihn zu Ende, dafür gehe es jetzt bei der SG Rhens weiter, blickte der Trainer nach vorn. Tore: 1:0 Bleron Bekteshi (31.), 2:0 Rron Bardhaj (44.).

B-Jugend, Regionalliga

1. FC Saarbrücken – Spfr Eisbachtal 2:2 (1:2). „Für einen so dünnen Kader ist das schon ein versöhnlicher Abschluss mit dem Punkt in Saarbrücken“, sagte Eisbachtals Trainer Adrian Schmidt, der aber selbst nicht mit zum letzten Spiel der Saison fahren konnte. Die Chance, die Partie zu gewinnen, sei „nicht weit weg gewesen“. Mit 16 Punkten beenden die Sportfreunde die Saison auf Platz zwölf und müssen in der neuen Runde in er Rheinlandliga einen neuen Anlauf nach oben nehmen. Tore: 1:0 (7.), 1:1 Malik Dayan (22.), 1:2 Henri Schroer (26.), 2:2 (68.).

C-Jugend, Regionalliga

Spvgg EGC Wirges – SV Eintracht Trier abgebrochen. Nach 50 Minuten war Feierabend in Wirges, weil ein Unwetter über dem Theodor-Heuss-Stadion hereinbrach. Zu diesem Zeitpunkt führten die Trierer mit 5:1.

TuS Koblenz – Spfr Eisbachtal abgebrochen. Die Eisbachtaler zeigten am Oberwerth eine durchaus ordentliche Leistung, kassierten aber „zwei blöde Gegentore“, wie sich Trainer Leutim Hoti, der nicht dabei sein konnte, berichten ließ. „Dann wurde das Spiel wegen des Gewitters abgebrochen.“

A-Jugend, Rheinlandliga

JSG Kannenbäcker Höhr-Grenzhausen – FSV Trier-Tarforst abgebrochen. „Es wird kein Wiederholungsspiel geben, es bleibt beim 1:4“, ist Kannenbäcker-Coach Jürgen Mutschall überzeugt. Solange gespielt werden konnte, habe es „ein paar fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen“ gegeben, „die das Spiel kaputtgemacht haben“. Letztlich sorgte ein Gewitter für ein vorzeitiges Ende der Partie, zu der die Westerwälder ohne einige Stammspieler angetreten waren.

JFV Bitburg – JFV Wolfstein Ww/Sieg 1:5 (1:3). „Das war zum Abschluss meiner Zeit bei den A-Junioren mit das beste Spiel in der Saison“, freute sich Wolfsteins Trainer André Theis. „Die Jungs haben so ziemlich alles umgesetzt, was wir uns als Prinzipien für das Spiel mit dem Ball vorgenommen haben. Über 90 Minuten haben wir dem Spiel unseren Stempel aufgedrückt und hätten bei besserer Chancenverwertung höher gewinnen müssen.“ Die Rückkehr von Stammtorhüter Fynn Liedtke habe der Mannschaft mehr Sicherheit und Ruhe gegeben. Tore: 0:1 Sven Henrichs (7.), 0:2 Lasse Elias Theis (15.), 1:2 Elmedin Shabani (16.), 1:3 Lasse Elias Theis (45.), 1:4 Benedikt David Trippler (46.), 1:5 Sven Henrichs (82.).

B-Jugend, Rheinlandliga, Meisterrunde

Spvgg EGC Wirges – FSV Trier-Tarforst 11:0 (7:0). „Nachdem wir in der Vorwoche in Bitburg den Aufstieg in die Regionalliga festmachen konnten, hatten wir noch das Ziel, die nahezu perfekte Rückrunde auf dem dritten Platz zu beenden“, sagte der Wirgeser Trainer Sascha Münz, der sich mit seinem Team diesen Wunsch erfüllte. „Im Hinspiel in Trier hatten wir uns durch individuelle Fehler und zahlreiche vergebene Chancen das Leben selbst schwer gemacht. Somit war das Ziel, den Gegner bereits früh unter Druck zu setzen, Fehler zu erzwingen und zu erfolgreichen Torabschlüssen zu kommen.“ Dass es zur Halbzeit bereits 7:0 für die EGC stand, zeige, „dass unser Plan voll aufging“, so Münz. Das 11:0 sei unter dem Strich „noch schmeichelhaft für den Gegner“.

Zusammenfassend lasse sich sagen, dass sich „die Mannschaft im Laufe der Saison hervorragend entwickelt“ habe mit tollen Spielen im Rheinlandpokal und dem verdienten Aufstieg. „Da der überwiegende Teil des Kaders zum jüngeren Jahrgang 2009 zählt, sehen wir auch der kommenden Saison optimistisch entgegen“, blickt Münz nach vorn. Tore: 1:0 Gazjon Merovci (5.), 2:0 Furkan Aras (8.), 3:0 Xhokli Ledion (16.), 4:0 Kevin Kirillov (19.), 5:0 Furkan Aras (31.), 6:0 Kevin Kirillov (34.), 7:0 Sinan Qajani (36.), 8:0 Lukas Kaspers (54.), 9:0 Liam Bennet Linn (75.), 10:0 Luca Patrick Matheja (75.), 11:0 Henri Albert (76.).

B-Jugend, Rheinlandliga, Platzierungsrunde

Spfr Eisbachtal II – JFV Oberwesterwald 3:0 (3:0). In der Tabelle der Platzierungsrunde änderte sich nichts mehr. Während der JFV Oberwesterwald mit nur vier Punkten als Schlusslicht absteigt, finden sich auch die Eisbachtaler als Sechster in der Abstiegszone wieder. Tore: 1:0 Vincent Kosok (19.), 2:0 Enrico Allmann (24.), 3:0 Lennart Gasteyer (40.).

D-Jugend, Rheinlandliga

Spfr Eisbachtal – JFV Schieferland 4:0 (2:0). „Im letzten Spiel ging es primär darum, dass jeder nochmal zum Einsatz kommt“, sagte Eisbachtals Trainer Adrian Schmidt. Nach dem Pokalsieg am Donnerstag habe zwar der letzte Biss etwas gefehlt, dennoch sei der Sieg „hochverdient“ gewesen, „gegen einen unfassbar tief stehenden Gegner. Die Jungs haben einen fantastischen Job in der gesamten Saison gemacht und sich super weiterentwickelt. Eisbachtal kann stolz auf diesen Jahrgang sein“, betonte Schmidt. Tore: 1:0, 2:0 Josip Kovac (6., 12.), 3:0 Hannes Dorn (36.), 4:0 Jan Wimmershoff (55.).