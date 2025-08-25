Auch in den Nachwuchs-Landesligen geht es wieder los. Sechs der sieben Teams in den Altersstufen A, B und C stiegen gleich am ersten Spieltag ein.

In der Landesliga der Fußball-A-Junioren feierte Neuling JSG Rheinhessen Nord auf dem Fürfelder Rasen einen 2:0-Auftaktsieg im Derby gegen die JSG Nahe-Glan. Bei den B-Junioren ging der SV Medard beim JFV Pfälzer Bergland ebenso leer aus wie die U15-Teams aus dem Kreis Bad Kreuznach.

A-Junioren

JSG Rheinhessen Nord – JSG Nahe-Glan 2:0 (0:0). Die erste Hälfte war geprägt von gegenseitigem Abtasten, da zumindest die Gastgeber Neuland betraten und auf Absicherung bedacht waren. „Wir haben aber früh bemerkt, dass wir den Gegner beherrschen können, und in der Pause habe ich das angesprochen. Nach Wiederanpfiff haben wir dann mit voller Kapelle nach vorne gespielt und hätten noch einige Tore mehr machen können“, kommentierte der Trainer der Rheinhessen, Tobias Riederle. Für die Tore sorgten Joshua Steeg und Mike Wettstein.

B-Junioren

JFV Pfälzer Bergland – SV Medard 4:2 (1:2). „Das war ein verdienter Sieg für die Jungs aus dem Pfälzer Bergland. Sie waren in allen Belangen besser als wir“, sagte SVM-Coach Wesley Cavalcanti. Die Medarder kamen über die gesamte Partie zu spät in die Zweikämpfe und zeigten sich im Spielaufbau zu unruhig. „Wir haben noch viel Arbeit vor uns“, fügte der Gästetrainer an. Die beiden SVM-Tore erzielten Philipp Simon und Fabian Reiß.

C-Junioren

JSG Nahe-Glan II – JFV Pfälzer Bergland 1:3 (0:2). Daniel Kürschner hatte einige Ausfälle zu verkraften und beorderte vier D-Jugend-Spieler in die Startelf. „Natürlich will ich keine Niederlage schönreden, aber gegen diesen starken Gegner war das ein Achtungserfolg“, sagte der Nahe-Glan-Trainer und ergänzte: „Am Ende war es ein guter Einstieg in die Saison und eine gute Grundlage. Wir werden Leidenschaft und Mentalität entwickeln und unseren Weg in dieser Spielzeit gehen.“ Die Gäste stemmten sich gegen den Rückstand, und Noah Nenninger verkürzte. Zu mehr sollte es nicht reichen. Zwei Spieler des Gegners prallten mit den Köpfen zusammen und mussten mit dem Krankenwagen abtransportiert werden.

SV Horchheim – VfL Simmertal 2:0 (1:0). „Die eine Liga höher haben wir direkt deutlich gemerkt. Wir waren von der Atmosphäre beeindruckt. Das müssen wir noch annehmen“, resümierte VfL-Coach Thomas Schäfer. Seine Mannschaft war von der harten Gangart der Gastgeber beeindruckt. Zusätzliche Unruhe brachte die Tatsache, dass die Gelbe-Karte-plus-Regel beim gegnerischen Trainerteam offensichtlich nicht bekannt war, was eine längere Spielunterbrechung zur Folge hatte. Eine Großchance zur Ergebniskorrektur kurz vor Spielende blieb ungenutzt.

JSG Rotenfels – Spvgg Ingelheim 0:5 (0:1). Die Gastgeber kamen gut in die Partie, versäumten es aber, aus ihren guten Möglichkeiten Kapital zu schlagen. „Da haben wir Riesendinger gehabt, und der Gegner macht aus seiner ersten Chance das 1:0. Trotzdem war es eine ausgeglichene erste Hälfte“, sagte JSG-Trainer Carsten Langensiepen. Nach der Pause kamen Unruhe und Hektik auf. „Am Ende ein verdienter Sieg der Ingelheimer, wenn auch zwei oder drei Tore zu hoch“, sagte Langensiepen.