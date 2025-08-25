Der TSV Degenia Bad Kreuznach hat mit seinen D-Junioren den Schritt in die Verbandsliga gewagt. Zum Saisonstart sicherte sich das Team direkt einen Zähler.

Neuland betraten die D-Junioren-Fußballer des TSV Degenia Bad Kreuznach im Ingelheimer Blumengarten. Und ihr Verbandsliga-Debüt konnte sich mit einem Punktgewinn sehen lassen. „Unsere Taktik war erst einmal, die Viererkette zu halten. Das haben die Jungs gut gemacht“, lobte TSV-Trainer Turgut Dikbiyik nach dem 0:0 bei der Spvgg Ingelheim.

Er weiß, dass auf sein junges Team, das in der Vorsaison das Double aus Landesliga-Meisterschaft und Kreispokalsieg holte, eine schwere Runde wartet. Ergo ist der Klassenverbleib das oberste Ziel. „Wir haben viele Spieler jüngerer Jahrgänge. Den Unterschied merkt man, aber sie geben ihr Bestes“, sagte Dikbiyik. Die Unerfahrenheit machten sie mit Leidenschaft und Kampfgeist wett, kauften dem Gegner so den Schneid ab. Auf der Leistung will der Aufsteiger aufbauen, wenngleich das Heimspiel am Samstag gegen Schott Mainz eine andere Hausnummer ist. Die Mainzer zählt Dikbiyik neben dem 1. FC Kaiserslautern und dem SV Gonsenheim zu den Favoriten.