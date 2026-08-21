Richtungsweisende Spiele in der Jugendfußball-Regionalliga: Während Eisbachtal nach einem 3:1-Auftaktsieg in Trier antritt, kämpft Wolfstein in Ludwigshafen nach einem 1:4 um erste Punkte. Beide Trainer sind optimistisch.
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Am zweiten Spieltag der Regionalliga-Südwest steht für die beiden Westerwälder Teams ein Auswärtsspiel auf dem Programm. Sowohl in Ludwigshafen als auch in Trier wollen Wolfstein und Eisbachtal die Spiele positiv gestalten. Dass dabei zwei starke Gegner warten, wissen die Trainer.