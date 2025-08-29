Zwei Elfmeter in nur wenigen Sekunden bekam die JSG Edelstein in Rodenbach. Der zweite saß und das Tor reichte zum Auswärtssieg.

Die Fußball-B-Junioren der JSG Edelstein IO sind erfolgreich in die neue Landesliga-Saison gestartet. Sie gewannen beim SV Rodenbach mit 1:0 (1:0).

Die Partie auf dem kleinen Kunstrasen begann hektisch. Vom Anstoß weg ging es ohne Pause intensiv hin und her. Der erste gelungene Angriff der Gäste führte zu einem Elfmeter, der vom Torhüter gehalten wurde. Der Schütze der Algenrodter wurde allerdings beim Nachschuss erneut elfmeterreif gefoult. Mattis Vogt übernahm Verantwortung und verwandelte den zweiten Strafstoß (11.). Anschließend gerieten die Algenrodter in doppelte Unterzahl (14. und 16.), sie überstanden aber diese ohne Gegentor. In der zweiten Hälfte erhöhte die Heimmannschaft den Druck und generierte bessere Chancen – allerdings ohne zählbaren Erfolg. Den glücklichen Auswärtssieg sicherte sich die toll kämpfende JSG-Mannschaft trotz nochmaliger Unterzahl nach einer Gelb-Roten Karte (70.) auch dank einer starken Torwartleistung von Elias Gemmel.