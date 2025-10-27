Spannend ging es auf dem Hartplatz in Martinshöhe zu, wo sich die D-Junioren der JSG Edelstein Idar-Oberstein einen Punkt erkämpften. Nichts zu holen gab es dagegen für das Team des SC Idar-Oberstein in Weilerbach.

In der D-Junioren-Landesliga mussten sowohl der SC Idar-Oberstein als auch die JSG Edelstein Idar-Oberstein auswärts ran. Der SC verlor, die Edelsteine holten einen Punkt.

„Wir haben das Spiel bis zum Beginn der zweiten Hälfte offen gestaltet, nachdem die Anfangsphase an die Gastgeber ging“, resümierte SC-Trainer Julian Zimmermann.