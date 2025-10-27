Spannend ging es auf dem Hartplatz in Martinshöhe zu, wo sich die D-Junioren der JSG Edelstein Idar-Oberstein einen Punkt erkämpften. Nichts zu holen gab es dagegen für das Team des SC Idar-Oberstein in Weilerbach.
In der D-Junioren-Landesliga mussten sowohl der SC Idar-Oberstein als auch die JSG Edelstein Idar-Oberstein auswärts ran. Der SC verlor, die Edelsteine holten einen Punkt.FV Weilerbach – SC Idar-Oberstein 2:0 (0:0). „Wir haben das Spiel bis zum Beginn der zweiten Hälfte offen gestaltet, nachdem die Anfangsphase an die Gastgeber ging“, resümierte SC-Trainer Julian Zimmermann.