Meistertrainer bedankt sich Arnold Fricker beendet Saison mit emotionalen Worten Helmut Zillmann 18.05.2026, 15:44 Uhr

i Symbolbild dpa

Der SV Medard bejubelt den Klassenverbleib in der B-Junioren-Landesliga, nachdem es im Herbst alles andere als gut aussah. In Fürfeld wurde zudem der A-Junioren-Meister noch einmal gefeiert.

Bei seinem letzten Saisonauftritt ließ es der Meister der A-Junioren-Landesliga, die JSG Rheinhessen Nord, auf dem Fürfelder Rasen noch einmal ordentlich krachen. Mit 17:3 wurde der Tabellenletzte, der SV Horchheim, nach Hause geschickt. Die JSG Nahe-Glan unterlag im Sechs-Punkte-Spiel dem Tabellennachbarn SVW Mainz auf eigenem Geläuf.







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