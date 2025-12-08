Ardian Pajaziti überragt bei Wolfsteins Derbysieg

Bei den Junioren stand am vergangenen Wochenende in den einzelnen Jahrgängen die vierte Runde im Rheinlandpokal an. Vor allem der Nachwuchs des JFV Wolfstein feierte zwei beeindruckende Siege. In Wirges entschied zweimal die „Lotterie“.
Die Jugend-Rheinlandligafußballer aus den Kreisen Westerwald, Altenkirchen und Neuwied sind weitestgehend im Ligabetrieb schon in der Winterpause. Neben vereinzelten Nachholspielen in 2025 steht nur noch in der B-Jugend-Rheinlandliga ein kompletter Spieltag am kommenden Wochenende an.