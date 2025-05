Zum zweiten Mal in der Geschichte der SG 99 Andernach wird die U 19 in der kommenden Spielzeit in der Regionalliga Südwest an den Start gehen. Die Mannschaft von Trainer Kevin Müller krönte sich am vorletzten Spieltag durch einen 2:1-Heimsieg gegen den JFV Rhein-Hunsrück vorzeitig zum Meister der A-Jugend-Rheinlandliga und bejubelte anschließend auf dem heimischen Kunstrasen den Aufstieg. „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft“, freut sich Müller.

Die Saison verlief jedoch keineswegs von Anfang an positiv. Der Trainer erinnerte sich unter anderem an eine 0:15-Klatsche gegen dem FC Hennef im zweiten Testspiel. Nach einem „Holper-Start“ in den Ligabetrieb sah Müller aber schnell eine Entwicklung. „Wir haben uns von Saisonbeginn an gesteigert und immer weiter verbessert“, berichtet Müller.

„Wir sind uns der Größe der Aufgabe bewusst und freuen uns darauf.“

Kevin Müller, Trainer A-Jugend SG 99 Andernach.

Und spätestens nach der Winterpause sah er seine Mannschaft richtig angekommen. „Wir hatten nach dem Winter einen guten Start und haben richtig konstant gepunktet und einfach geliefert“, lobt der Meistertrainer. „Das fühlt sich gut an, der ganze Verein – und besonders ich als Trainer – sind stolz auf diese Leistung.“ Nun freue sich Verein und Mannschaft auf das „Abenteuer“ Regionalliga. „Das ist nichts Alltägliches. Wir sind uns der Größe der Aufgabe bewusst und freuen uns darauf“, so Müller.