Gegen Bundesliganachwuchs
Andernach verliert DFB-Pokalspiel mit 0:2
Die Andernacher B-Juniorenfußballerinnen (weiße Trikots) stemmen sich gegen Freiburgs Marie Müller (beim Kopfball), aber die SG
Die Andernacher B-Juniorenfußballerinnen (weiße Trikots) stemmen sich gegen Freiburgs Marie Müller (beim Kopfball), aber die SG 99 verlor das DFB-Pokalspiel gegen den Bundesliganachwuchs mit 0:2.
Norina Tönges

Lange Zeit ließen die B-Juniorinnen der SG 99 Andernach im DFB-Pokalspiel gegen den Bundesliganachwuchs des SC Freiburg kein Tor zu, dann mussten sie sich aber doch beugen. Jetzt steht der Abstiegskampf in der Regionalliga Südwest im Fokus.

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Da war nichts zu machen für die B-Juniorenfußballerinnen der SG 99 Andernach: Gegen den Bundesliganachwuchs des SC Freiburg verloren die Andernacherinnen in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit 0:2. Allerdings leistete die Mannschaft von Trainer Philipp Barth eine halbe Hälfte lang erheblichen Widerstand und erkämpfte sich bis zur Pause ein 0:0.
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