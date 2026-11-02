Lange Zeit ließen die B-Juniorinnen der SG 99 Andernach im DFB-Pokalspiel gegen den Bundesliganachwuchs des SC Freiburg kein Tor zu, dann mussten sie sich aber doch beugen. Jetzt steht der Abstiegskampf in der Regionalliga Südwest im Fokus.
Lesezeit 1 Minute
Da war nichts zu machen für die B-Juniorenfußballerinnen der SG 99 Andernach: Gegen den Bundesliganachwuchs des SC Freiburg verloren die Andernacherinnen in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit 0:2. Allerdings leistete die Mannschaft von Trainer Philipp Barth eine halbe Hälfte lang erheblichen Widerstand und erkämpfte sich bis zur Pause ein 0:0.