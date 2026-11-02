Gegen Bundesliganachwuchs Andernach verliert DFB-Pokalspiel mit 0:2 Stefan Lebert 02.11.2026, 13:33 Uhr

i Die Andernacher B-Juniorenfußballerinnen (weiße Trikots) stemmen sich gegen Freiburgs Marie Müller (beim Kopfball), aber die SG 99 verlor das DFB-Pokalspiel gegen den Bundesliganachwuchs mit 0:2. Norina Tönges

Lange Zeit ließen die B-Juniorinnen der SG 99 Andernach im DFB-Pokalspiel gegen den Bundesliganachwuchs des SC Freiburg kein Tor zu, dann mussten sie sich aber doch beugen. Jetzt steht der Abstiegskampf in der Regionalliga Südwest im Fokus.

Da war nichts zu machen für die B-Juniorenfußballerinnen der SG 99 Andernach: Gegen den Bundesliganachwuchs des SC Freiburg verloren die Andernacherinnen in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit 0:2. Allerdings leistete die Mannschaft von Trainer Philipp Barth eine halbe Hälfte lang erheblichen Widerstand und erkämpfte sich bis zur Pause ein 0:0.







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