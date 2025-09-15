Die C-Junioren-Teams des Kreises Bad Kreuznach tun sich in der Landesliga schwer. Dieses Mal kassierte jedes Team mindestens fünf Gegentreffer.

Die A-Junioren-Teams aus dem Fußballkreis Bad Kreuznach spielen eine gute Rolle in der Landesliga. Die JSG Nahe-Glan siegte zu Hause gegen den SV Horchheim, und die JSG Rheinhessen Nord bleibt nach einem Auswärtssieg in Uelversheim ungeschlagener Tabellenführer.

A-Junioren

JSG Nahe-Glan – SV Horchheim 3:0 (2:0). Nur zwölf gesunde und zwei angeschlagene Spieler standen Matthias Baus zur Verfügung, die sich aber durchkämpften. „Trotzdem ein gutes Spiel meiner Mannschaft, die diesen Widrigkeiten getrotzt hat“, lobte der JSG-Trainer. Die Gäste kamen nur zu Beginn beider Hälften zu guten Chancen, fanden aber in Torwart Moritz Waffenschmidt ihren Meister. Zu allem Unglück musste Adrian Herrmann nach einem Zusammenprall ins Krankenhaus, und Kapitän Maik Seng spielte mit einer Verletzung zu Ende. Die Torschützen hießen Elischa Bäcker (2) und David Scherer. Bestnoten vergab Baus an Schiri Ernie Karsch für eine souveräne Leitung.

JSG Rhein-Selz – JSG Rheinhessen Nord 0:4 (0:2). Die Gäste hatten ein hartes Spiel zu bestehen. „Unser Gegner hat uns ständig in überwiegend grenzwertige Zweikämpfe gezwungen und war nur aufs Zerstören aus, ohne selbst spielerische Ansätze zu suchen. Gegen Ende haben die Uelversheimer dann auch konditionell nachgelassen. Obwohl es schwer war, haben wir es letztlich geschafft, unsere Linie durchzuziehen und fußballerische Lösungen zu finden“, betonte Gäste-Coach Tobias Riederle, der sich gewünscht hätte, dass der Unparteiische seine Spieler besser schützt. Mike Wettstein schnürte einen Doppelpack, Joshua Steeg und Edison Zekaj trafen jeweils einmal.

B-Junioren

SV Morlautern – SV Medard 7:3 (5:2). Philipp Simon (2) und Fabian Reiß waren die Torschützen des SVM in Kaiserslautern.

C-Junioren

FK Pirmasens II – JSG Nahe-Glan II 13:0 (9:0). Ausgerechnet gegen diesen Gegner gab es einige Ausfälle, für die D-Junioren in die Bresche sprangen, die auch noch ein Spiel vom Vortag in den Knochen hatten. Der FKP spielte ruhig, verlagerte das Spiel immer wieder, und die Gäste fanden dagegen kein Mittel. „Wir haben aber eine starke zweite Hälfte gezeigt und gegen diese starke Mannschaft nur noch vier Gegentore bekommen. Der Sieg geht in Ordnung. Wir müssen uns mit den Teams messen, die wie wir um jeden Punkt kämpfen“, resümierte JSG-Coach Daniel Kürschner.

TV 1817 Mainz – JSG Rotenfels 5:3 (3:1). Die Gäste steckten nie auf, hielten stark dagegen und waren jederzeit auf mehr Tore und Ergebnisverbesserung aus. „Den Unterschied machte die robuste Zweikampfführung des Gegners, dessen starke Physis den Ausschlag gab“, sagte Carsten Langensiepen, Übungsleiter der Rotenfelser. Für sein Team trafen Yannis Tillmann (2) und Mathis Haag.

TSV Degenia Bad Kreuznach – SV Horchheim 1:5 (0:2). Ausgerechnet gegen den Tabellenführer fielen der Degenia zahlreiche Spieler mit Erkältungskrankheiten aus, und D-Junioren mussten den Kader auffüllen. „Da war keine Chance für uns“, sagte der Trainer des Heimteams, Cihan Ceylan. Egli Ivziku gelang der Ehrentreffer kurz vor Abpfiff.