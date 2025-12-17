Rückschlag für Hamms C-Jugend Altenkirchens B-Jugend überrollt Neuwied zum Abschluss Moritz Hannappel 17.12.2025, 09:41 Uhr

i Doppelter Torschütze: Mehmet Ali Algül (in Rot) steuerte zwei Treffer beim 7:0-Kantersieg der Altenkirchener B-Jugend gegen die JSG Neuwied bei. Algül und Co. überwintern nun auf Rang vier der Rheinlandliga. Jürgen Augst/byJogi

In den Rheinlandligen rollte vereinzelt noch der Ball: Die JSG Altenkirchen überrollte Neuwied mit 7:0 und sicherte sich Platz vier vor der Winterpause. Auch im ältesten Nachwuchs freute sich die JSG über einen Sieg.

Während die Junioren-Fußballteams weitestgehend schon in der Winterpause stecken, stand in der B-Jugend-Rheinlandliga am vergangenen Wochenende noch ein kompletter Spieltag an. Auch in weiteren Altersklassen gab es in den Rheinlandligen noch vereinzelt Nachholspiele.







