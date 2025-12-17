Altenkirchens B-Jugend überrollt Neuwied zum Abschluss

In den Rheinlandligen rollte vereinzelt noch der Ball: Die JSG Altenkirchen überrollte Neuwied mit 7:0 und sicherte sich Platz vier vor der Winterpause. Auch im ältesten Nachwuchs freute sich die JSG über einen Sieg.
Während die Junioren-Fußballteams weitestgehend schon in der Winterpause stecken, stand in der B-Jugend-Rheinlandliga am vergangenen Wochenende noch ein kompletter Spieltag an. Auch in weiteren Altersklassen gab es in den Rheinlandligen noch vereinzelt Nachholspiele.