Double für ältesten Nachwuchs
„Alles unter einem Dach“– Übergang erfolgt nahtlos 
Den Fußballer-Kreismeistertitel der A-Junioren feierten die ältesten Jahrgänge der JSG Bogel/Reitzenhain/Bornich nach der Halle
Den Fußballer-Kreismeistertitel der A-Junioren feierten die ältesten Jahrgänge der JSG Bogel/Reitzenhain/Bornich nach der Halle auch unter freiem Himmel. Hintere Reihe von links: Trainer Justin Frank, Henri Nassau, Benjamin Jobs, Jakob Dietrich, Henri Zöller, Dean Meister, Luis Becker, Jannes Hehner, Niels Kurth, Niklas Back und Trainer Steffen Wangard. Vordere Reihe von links: David Sopp, Eric Balzer, Mika Stricker, Christopher Menz, David Schlieper, Timo Pesch, Luca Stricker, Thilo Hofmann und Stefan Maas.
Wilfried Kehraus / Fußball-Kreis Rhein-Lahn

Nicht nur bei den Senioren, sondern auch im Nachwuchsbereich sorgte die SG BoReiBo in der kürzlich abgeschlossenen Fußball-Saison für Furore. Der älteste Nachwuchs von den Loreleyhöhen räumte in der Halle und unter freiem Himmel ordentlich ab.

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Wie die Alten, so die Jungen: Bei der Jugendspielgemeinschaft Bogel/Reitzenhain/Bornich ist aus guten Gründen quasi alles „unter einem Dach“ untergebracht. Will heißen: Im Nachwuchsbereich herrscht bei den Fußballern von den Loreleyhöhen die gleiche Konstellation wie bei den Erwachsenen.

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