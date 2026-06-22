Nicht nur bei den Senioren, sondern auch im Nachwuchsbereich sorgte die SG BoReiBo in der kürzlich abgeschlossenen Fußball-Saison für Furore. Der älteste Nachwuchs von den Loreleyhöhen räumte in der Halle und unter freiem Himmel ordentlich ab.
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Wie die Alten, so die Jungen: Bei der Jugendspielgemeinschaft Bogel/Reitzenhain/Bornich ist aus guten Gründen quasi alles „unter einem Dach“ untergebracht. Will heißen: Im Nachwuchsbereich herrscht bei den Fußballern von den Loreleyhöhen die gleiche Konstellation wie bei den Erwachsenen.