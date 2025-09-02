Der F-Jugend-Sparkassenpokal ist eine Institution im Fußballkreis Hunsrück/Mosel. Früher wurden noch auf zwei Tore die Sieger ausgespielt. Nach der Einführung der Kinderspielform „Funino“ (Drei gegen drei auf vier Mini-Tore) gibt es nur noch Gewinner, ein expliziter Turniersieger wird nicht mehr ausgespielt. Im Bereich Mosel/Eifel war Gevenich diesmal der Austragungsort. 20 Mannschaften nahmen teil, die Kleinsten hatten großen Spaß, wie Kreisjugendleiter Fabian Dämgen aus Ellern sagte. Ein Lob gab es für den Ausrichter Spvgg Weiler-Gevenich um Karl Scheid – und natürlich an den Sponsor, die Kreissparkasse Mittelmosel. Von der Sparkasse gab es für jeden Kicker einen Pokal und für jede Mannschaft einen Ball. Für Michael Mais von der Sparkasse Mittelmosel schloss sich der Kreis. Mais organisierte den KSK-Pokal 28 Jahre, nun gab er nach der schönen Veranstaltung in Gevenich den Staffelstab weiter. In Gevenich mischten Teams von folgenden Vereinen mit: JSG Kaisersesch, JSG Zell/Bullay/Alf, JSG Eifeltor, JSG Treis-Karden, SV Wirfus, JSG Bremm und SV Binningen.