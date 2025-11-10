Ali Magassas Elfmetertor reicht nicht zum Sieg

Ein Sieg war durchaus möglich für die B-Junioren des SC Idar-Oberstein, aber weil das Team von Trainer Christian Schwinn eine Führung nicht in die Pause brachte, reichte es nur zum Remis.
In der B-Junioren-Regionalliga ist der SC Idar-Oberstein im Heimspiel gegen den JFV Wolfstein/Sieg nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen. Die Mannschaft von Trainer Christian Schwinn ging zwar spät in Durchgang eins in Führung, kassierte aber noch vor der Pause umgehend den Ausgleich zum Endstand.