Ali Magassas Elfmetertor reicht nicht zum Sieg
Ein Sieg war durchaus möglich für die B-Junioren des SC Idar-Oberstein, aber weil das Team von Trainer Christian Schwinn eine Führung nicht in die Pause brachte, reichte es nur zum Remis.

In der B-Junioren-Regionalliga ist der SC Idar-Oberstein im Heimspiel gegen den JFV Wolfstein/Sieg nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen. Die Mannschaft von Trainer Christian Schwinn ging zwar spät in Durchgang eins in Führung, kassierte aber noch vor der Pause umgehend den Ausgleich zum Endstand.

