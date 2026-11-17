U17 des SC Idar gewinnt 1:0 Alexis Currier freut sich über die Haltung seines Teams Florian Unckrich 17.11.2026, 13:03 Uhr

i Alexis Currier coacht die B-Junioren des SC Idar-Oberstein gemeinsam mit Mathias Währisch und freute sich über den 1:0-Sieg gegen den FC Speyer. Stefan Ding

Die U17 des SC Idar-Oberstein hat das Heimspieljahr in der Regionalliga mit einem Dreier beendet. Das 1:0 gegen den FC Speyer bedeutete Trainer Alexis Currier mehr als ein deutlicher Sieg.

Mit Technik allein war der FC Speyer nicht zu bezwingen. Die B-Junioren des SC Idar-Oberstein mussten im letzten Heimspiel des Jahres vor allem körperlich dagegenhalten und taten genau das. Am Ende stand in der Regionalliga Südwest ein 1:0 (0:0), das Trainer Alexis Currier mehr bedeutete als ein klares Ergebnis.







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