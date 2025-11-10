Erfolgreiche JSG Edelstein Alex Wegele lässt SCB-A-Junioren vor Freude ausrasten Florian Tuschner 10.11.2025, 15:30 Uhr

Symbolbild

In der 86. Minute lag der SC Birkenfeld im A-Junioren-Heimspiel gegen die TSG Kaiserslautern II noch hinten, doch als der Schiedsrichter abpfiff, hatten die Kreisstädter drei Punkte eingefahren.

Der SC Birkenfeld hat seinen Negativlauf in der A-Jugend-Landesliga spektakulär beendet. Nach fünf Niederlagen in Folge bezwang die Mannschaft von Trainer Michael Bem die TSG Kaiserslautern II mit einem Wahnsinns-Schlussspurt. Freude herrschte auch bei der JSG Edelstein Idar-Oberstein, die sowohl mit ihren B- als auch mit ihren D-Junioren gewann.







