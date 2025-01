Vorrunden-Wettbewerbe spannend Ahrweiler erreicht mit drei Teams die Zwischenrunde Hans-Josef Schneider 13.01.2025, 12:33 Uhr

i Gegen den späteren Gruppensieger JSG Vulkaneifel Mendig (blaue Spielkleidung) hatte JSG Zissen II keine Chance. Hans-Josef Schneider

Das war ein Mammut-Wochenende im Hallenfußball bei den A- und D-Junioren im Fußballkreis Rhein/Ahr. Nach etlichen Spielen der Zwischenrunde in diesen beiden Jugendklassen geht es am kommenden Wochenende mit den C-Junioren weiter.

Mit zwei Vorrunden-Wettbewerben ist der Fußballkreis Rhein/Ahr ins neue Jahr gestartet und setzte die Futsal-Kreismeisterschaft in Mayen und Mendig fort. Während die A-Junioren bereits die Teilnehmer an der Finalrunde ermittelt haben, müssen die D-Jugendlichen noch eine Zwischenrunde absolvieren, ehe das Titelrennen am 9.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen