C-Junioren-Vorrunde in Mayen Ahrweiler dominiert den Futsal-Nachwuchs Hans-Josef Schneider 20.01.2025, 10:26 Uhr

i Ahrweilers Zweitgarnitur verpasste nur knapp ein Weiterkommen. Gegen Plaidt (grün) gelang ein 2:0-Erfolg. Hans-Josef Schneider

Mit der Vorrunde der C-Junioren wurden in der Burghalle in Mayen die Futsal-Hallenkreismeisterschaften des Fußballnachwuchses fortgesetzt. Von 29 gestarteten Teams erreichten die beiden Gruppenbesten die Endrunde (8. Februar in Adenau). Die Dominanz des Ahrweiler BC im Jugendbereich zeigt sich auch beim Hallenkick.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen