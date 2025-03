Nur fünf Siege holten die überkreislichen Nachwuchsteams aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis in 13 Spielen. Wichtig war vor allem das 6:0 der A-Junioren des JFV in der Rheinlandliga.

Der Blick auf die Partien in den überkreislichen Jugendfußballligen fällt bei den Rhein-Hunsrück-Kickern sehr unterschiedlich aus, es gab wichtige Siege, aber auch vermeidbare Punktverluste.

A-Junioren-Rheinlandliga

JFV Rhein-Hunsrück - JSG Kannenbäckerland Höhr-Grenzhausen 6:0 (3:0). Der JFV kann doch noch gewinnen – und das gegen den vorher punktgleichen Vorletzten („Rückzieher“ Ahrbach ist erster Absteiger) sehr deutlich. Mit 19 Punkten kletterte der JFV auf den viertletzten Platz, der erster Abstiegsrang ist. Der Rückstand auf die JSG Mittelrhein (Fünftletzter) beträgt drei Punkte, allerdings bei zwei Spielen mehr. Die Tore gegen Höhr-Grenzhausen verteilten sich auf drei Spieler – und zwar auf Benno Kleid (3), Damian Grätz (2) und Ahmad Taha.

A-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Hunsrück-Mittelrhein - JFV Schieferland 1:1 (1:1). Mit der Punkteteilung in Emmelshausen konnten die Gäste gut leben, sie haben nun 23 Punkte auf dem Konto und stehen auf Platz fünf, die Gastgeber stehen nur zwei Zähler vor Vulkaneifel Mendig als Viertletztem – bei einer Partie weniger allerdings. Kapitän Fynn Lescher brachte Schieferland, das später noch mal die Latte traf, mit einem nicht unhaltbaren Weitschuss nach acht Minuten in Führung, die Gastgeber, die in Abschnitt eins die eine oder andere Großchance ausließen, glichen nach 25 Minuten durch Jason Heringer aus.

JSG Cochem - JSG Kastellauner Land 1:4 (1:2). Im Mosel-Hunsrück-Duell zog der Vierte Cochem den Kürzeren gegen den Zweiten, der mit 41 Punkten 16 mehr als die Gastgeber auf dem Konto hat. Die Kastellauner Führung durch Lenny Schmitz (6.) glich Joshua Ludwig für Cochem aus, Lasse Wida (45.), Kian Tirajeh (52.) und Valentino Steffens-Guerra (56.) sorgten aber kurz vor und in den zehn Minuten nach der Pause für klare Verhältnisse.

B-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Hunsrück-Mittelrhein - Ahrweiler BC 7:2 (4:0). Klare Sache für den Tabellenführer, der schon zur Pause 4:0 führte und nur nach zwei Gegentreffern zum 2:4 etwas nachlässig war gegen den Neunten, dann aber wieder die Zügel anzog. Jan Kasemir (2), Lecwan Eral, Marlin Janz, Amir Amiri, Joa Biersch und Luca Schmid trafen für die JSG, die zwei Punkte mehr als Schieferland hat (39 zu 37).

JSG Mastershausen/Strimmig/Blankenrath/Peterswald/Mörsdorf - JSG Vulkaneifel Kottenheim 2:4 (2:3). Die Gäste, die vorher einen Punkt besser standen als die Gastgeber, haben ach dem Dreier in Blankenrath nun vier Zähler mehr als Fünfter, Mastershausen ist Siebter. Marvin Massmann und Moritz Massmann drehten die Kottenheimer Führung in ein 2:1, aber das hielt nur zwei Minuten, zur Pause führten die Gäste wieder, am Ende hieß es 2:4 aus Mastershausener Sicht.

C-Junioren-Rheinlandliga Meisterstaffel

JFV Rhein-Hunsrück - Rot-Weiss Koblenz 3:0 (2:0). Drei Spiele, sieben Punkte: Der JFV ist sehr gut aus der Winterpause gekommen und hat sich auf den sechsten Rang nach vorne gearbeitet, mit dem Dreier wurden die Gäste überholt. Für die Punkte neu, zehn und elf sorgten Lennox Remsperger (2) und Marcel Leimkühler. Die ersten beiden Treffer waren Foulelfmeter, Rot-Weiss traf in der zweiten Hälfte zweimal Aluminium, bevor Remsperger mit einem sehenswerten Weitschuss den Deckel drauf machte.

C-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Soonwald - JSG Westum 7:0 (1:0). Wichtiger und notwendiger Sieg im Abstiegskampf für Soonwald gegen den Drei-Punkte-Vorletzten, Plaidt hat bereits während der Runde zurückgezogen. 15 Punkte hat Soonwald nun als Zehnter und steht einen Platz über dem Strich. Die Tore im Simmerner Hunsrückstadion für die Gastgeber erzielten Ivan Raichev (2), Marlin Klockner (2), Michael Renz, Elias Engel und Semjon Lauff.

VfR Koblenz - JSG Mosel-Hunsrück 2:2 (1:1). Mit dem Remis auf der Karthause halten sich die Mosel-Hunsrücker den VfR vom Leib und bleiben sechs Punkte vor den Koblenzern, die den ersten Abstiegsplatz belegen, und drei Punkte vor Soonwald. Moritz Reick glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:1 aus, Benno Göbel brachte die JSG in der 41. Minute in Führung, aber in der Nachspielzeit fiel das 2:2 per Strafstoß.

JSG Remagen - JSG Hunsrück-Mittelrhein 1:1 (0:0). Der Spitzenreiter ließ bei den zuletzt starken Remagenern (Platz sechs) einen Punkt liegen, baute aber die Führung auf vier Punkte gegenüber Ettringen aus, da der Zweite 0:1 beim Siebten Alzheim verlor. Moriz Müller glich die Remagener Führung in der 51. Minute zum Endstand aus.

D-Junioren-Rheinlandliga

TuS Koblenz - JFV Rhein-Hunsrück 6:2 (3:0). Nach fünf Minuten führte der Tabellenzweite TuS nach zwei Strafstößen schon mit 2:0 gegen den JFV, die Koblenzer hatten danach leichtes Spiel und zogen bis auf 6:0 davon. Noah Lesniak und Lucas Rieger betrieben mit ihren Toren in der Schlussphase noch Ergebniskosmetik für den JFV, der auf Rang fünf abrutschte.

D-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Rheinhöhen Urbar - JSG Mosel-Hunsrück 3:2 (2:2). Vor der Pause glichen die Gäste aus Löf, Oberfell, Lehmen, Burgen, Nörtershausen und Buchholz zweimal durch Till Kochmann (1:1) und Jakob Waldecker (2:2), aber dem Vierten Urbar gelang 15 Minuten vor Schluss der Siegtreffer gegen den Sechsten Mosel-Hunsrück, der am Mittwoch (17.30 Uhr) im Nachholspiel in Löf auf den Fünften Plaidt trifft.

TuS Koblenz II - JSG Hunsrück-Mittelrhein 2:1 (0:1). Das Spitzenspiel auf dem Oberwerth entschied die U12 der TuS für sich und hat bei nun acht Punkten Vorsprung auf den Zweiten Hunsrück-Mittelrhein die Meisterschaft so gut wie sicher. Hunsrück-Mittelrhein kann am Mittwoch (17.30 Uhr) mit einem Sieg im Nachholspiel in Karbach gegen Metternich II auf fünf Punkte wieder rankommen. Im Topspiel vergaben die Gäste einen Strafstoß, gingen aber dann doch noch vor der Pause durch Luca Vogt in Front. In der Schlussviertelstunde drehte die TuS-Reserve aber das Match und gewann 2:1.

Dieser Siegtreffer sorgte für Diskussionen beziehungsweise auch nicht, denn beide Trainer waren sich sofort einig, dass er klar Abseits war, wie JSG-Coach Daniel Bernd sagte: „Der Koblenzer Trainer ist direkt zum Schiedsrichter hin und hat ihm das gesagt, aber der Schiedsrichter ist leider nicht auf das Fair Play der Koblenzer eingegangen. Das ist schade.“

FC Plaidt - JFV Rhein-Hunsrück II 6:2 (2:1). Die U12 des JFV hätte mit einem Sieg an Hunsrück-Mittelrhein vorbei auf Rang zwei springen können, stattdessen setzte es beim Fünften in Plaidt die höchste Saisonniederlage. Die Tore für den JFV II durch Jona Stümper (1:1) und Henri Bongard (4:2) waren viel zu wenig für den Tabellendritten.