Sie bilden Jahr für Jahr den Abschluss der Saison, die Tage des Jugendfußballs. In diesem Jahr ist Fürfeld der Austragungsort. Ein toller Rasen und ein heißes Finale sind Anziehungspunkte.
Lesezeit 3 Minuten
Beim VfL Fürfeld boomt der Jugendfußball seit einigen Jahren. Alleine in dieser Saison verbuchte die JSG Rheinhessen-Nord, in der die Fürfelder ein wichtiger Teil sind, vier Meisterteams. „Zu zeigen, welch starke Jugendarbeit wir haben, war ein ganz wichtiger Aspekt bei der Bewerbung für die Tage des Jugendfußballs.