Tage des Jugendfußballs A-Junioren-Finale ist für Fürfelder das i-Tüpfelchen Olaf Paare 10.06.2026, 15:13 Uhr

i Wiederholungsspiel: Bereits vor einem Jahr in Kirn standen sich die B-Junioren der JSG Rotenfels (rote Trikots) und der JSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim gegenüber. Zur Neuauflage kommt es am Sonntag. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Sie bilden Jahr für Jahr den Abschluss der Saison, die Tage des Jugendfußballs. In diesem Jahr ist Fürfeld der Austragungsort. Ein toller Rasen und ein heißes Finale sind Anziehungspunkte.

Beim VfL Fürfeld boomt der Jugendfußball seit einigen Jahren. Alleine in dieser Saison verbuchte die JSG Rheinhessen-Nord, in der die Fürfelder ein wichtiger Teil sind, vier Meisterteams. „Zu zeigen, welch starke Jugendarbeit wir haben, war ein ganz wichtiger Aspekt bei der Bewerbung für die Tage des Jugendfußballs.







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