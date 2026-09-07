Wildes Spiel endet 4:5 A-Junioren des SC Idar zahlen erneut Lehrgeld Florian Unckrich 07.09.2026, 11:05 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Neun Tore zeugen von einem Fußball-Spektakel im Haag. Allerdings erzielten die Regionalliga-A-Junioren des SC Idar-Oberstein nur vier der neun Treffer und unterlagen somit knapp.

Mehrfach hatte der SC Idar-Oberstein den TSV Schott Mainz am Haken, stand am Ende aber mit leeren Händen da. In einem wilden Regionalliga-Duell mit neun Toren unterlagen die A-Junioren-Fußballer des SC im heimischen Haag mit 4:5. Besonders bitter: Die Schwinn-Elf bestimmte über weite Strecken das Geschehen, ließ aber zu viele Chancen liegen und machte es den Mainzern bei den Gegentoren zu einfach.







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