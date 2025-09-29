Der SC Idar-Oberstein hatte im Gipfeltreffen der A-Junioren-Verbandsliga alle Trümpfe in der Hand. 3:0 lag das Team von Trainer Stephan Holländer gegen Speyer vorne, und Ron Reich war dabei ein besonderes Kunststück gelungen. Doch es reichte nicht.
Lesezeit 2 Minuten
Die A-Junioren des SC Idar-Oberstein haben das Spitzenspiel der Verbandsliga gefühlt verloren. Zwar endete die Partie gegen den FC Speyer 3:3, doch der SC verzockte eine 3:0-Pausenführung. In der Tabelle ist jetzt die Spvgg Ingelheim, die vor zwei Wochen im Haag gewann, an den beiden Top-Spiel-Kontrahenten vorbeigezogen.