3:3 in der Nachspielzeit A-Junioren des SC Idar verspielen 3:0-Führung 29.09.2025, 16:27 Uhr

i Ron Reich bereitete alle drei Tore für die A-Junioren des SC Iar-Oberstein gegen den FC Speyer vor. Es reichte aber nur zum 3:3. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Der SC Idar-Oberstein hatte im Gipfeltreffen der A-Junioren-Verbandsliga alle Trümpfe in der Hand. 3:0 lag das Team von Trainer Stephan Holländer gegen Speyer vorne, und Ron Reich war dabei ein besonderes Kunststück gelungen. Doch es reichte nicht.

Die A-Junioren des SC Idar-Oberstein haben das Spitzenspiel der Verbandsliga gefühlt verloren. Zwar endete die Partie gegen den FC Speyer 3:3, doch der SC verzockte eine 3:0-Pausenführung. In der Tabelle ist jetzt die Spvgg Ingelheim, die vor zwei Wochen im Haag gewann, an den beiden Top-Spiel-Kontrahenten vorbeigezogen.







