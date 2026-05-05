B-Junioren verlieren beim FCK A-Junioren des SC Idar überspringen eine hohe Hürde Sascha Nicolay 05.05.2026, 14:43 Uhr

i Kapitän Jelle Lang traf beim 5:1-Sieg der U19 des SC Idar-Oberstein bei der TSG Bretzenheim in beiden Halbzeiten früh. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Mit einem überzeugenden 5:1-Sieg beim Tabellendritten TSG Bretzenheim haben die A-Junioren des SC Idar-Oberstein ihre Tabellenführung behauptet. Das Spiel der C-Junioren wurde abgebrochen.

Während das B-Junioren-Regionalligateam des SC Idar-Oberstein diesmal chancenlos waren, machten die A-Junioren-Fußballer des Vereins einen gewaltigen Schritt in Richtung Meisterschaft in die Verbandsliga. Das Heimspiel der C-Junioren gegen den FK Pirmasens wurde in der Pause wegen einer Verletzung des Schiris abgebrochen.







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